Есть ли наказание за отказ от вакцинации в Беларуси – рассказала главврач поликлиники

Всемирный день ребенка отметили во многих государствах планеты на этой неделе. Главной задачей государств, которые думают о своем светлом будущем, остается борьба за достойную жизнь детей. В Беларуси с первых минут жизни младенца ответственность за него несут не только родители, но и государство. Права ребенка закреплены в Конституции. В нашей стране совершенствуются условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, получал качественное образование и медицинское обслуживание. Беларусь занимает 35 место среди стран по рейтингу счастливого детства, опережая США и ряд европейских стран. Подробнее о достижениях в этой сфере поговорим в студии программы «Большой город».

Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска: Уже в этом году в наш Национальный календарь профилактических прививок внесены дополнения, согласно которым в следующем году мы будем осуществлять в обязательном порядке вакцинацию детей первого года жизни от пневмококковой инфекции. Ранее мы осуществляли вакцинацию таких детей, имеющих те или иные заболевания органов дыхания или сердечно-сосудистой системы, то есть мы определялись с медицинскими показаниями. Вакцинация также будет осуществляться также у детей в возрасте 6 лет с использованием вакцин, содержащих коклюшный компонент. Ну и самое значимое событие – это введение в национальный календарь профилактических прививок вакцинации девочек в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека. Таким образом, вакцинация против инфекционного заболевания будет приводить к снижению заболеваемости от онкологических заболеваний, непосредственно рака шейки матки.

Юлия Алексеюк:

В некоторых европейских странах предусмотрена ответственность для родителей за отсутствие вакцинации у детей. Есть ли какая-то ответственность для родителей в Беларуси?

Анна Котова:

У нас мер ответственности со стороны родителей за отказ от проведения медицинской профилактики не определено. Согласно ст. 44 Закона о здравоохранения Республики Беларусь согласие на вакцинацию дает законный представитель ребенка устно, о чем делается отметка медицинским работником в медицинской документации. Также при несогласии медицинский работник обязан провести работу с родителями, рассказать возможные последствия от отказа и также оформить отказ в медицинской документации. Важно защитить своего ребенка максимально с использованием всех имеющихся возможностей и ресурсов.