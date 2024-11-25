С чего родителю начать, если у ребёнка заметны особенности поведения – узнали у специалистов
Всемирный день ребенка отметили во многих государствах планеты на этой неделе. Главной задачей государств, которые думают о своем светлом будущем, остается борьба за достойную жизнь детей. В Беларуси с первых минут жизни младенца ответственность за него несут не только родители, но и государство. Права ребенка закреплены в Конституции. В нашей стране совершенствуются условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, получал качественное образование и медицинское обслуживание. Беларусь занимает 35 место среди стран по рейтингу счастливого детства, опережая США и ряд европейских стран. Подробнее о достижениях в этой сфере поговорим в студии программы «Большой город».
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
Если родители замечают какие-то особенности поведения у ребенка, что делать, куда обращаться, с чего начинать обследование?
Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:
В рамках диспансеризации детского населения в обязательном порядке в возрасте полутора лет и двух лет наши врачи проводят тестирование родителей на предмет раннего выявления отклонений, нарушений в аутистическом спектре детей раннего возраста. Когда мама замечает: ребенок не слышит, что я ему говорю, смотрит сквозь меня, не разговаривает вообще или постоянно произносит одни и те же фразы, в таких случаях мы в обязательном порядке детей направляем в Центры раннего вмешательства. В каждом районе нашей столицы на базе детской поликлиники функционируют такие центры, где работает команда дефектологов, психологов, других специалистов, которые помогают на раннем этапе, еще до поступления ребенка в учреждение образования, принимать какие-то такие меры реабилитационные. Система специалистов работает с семьей для формирования тех навыков, которые у ребенка до этого момента не были сформированы.
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, принимая таких деток, проводя специальные ежегодные комиссии, определяют дальнейший путь обучения ребеночка: сможет ли ребенок учиться в интегрированном классе либо ему необходимо все-таки посещать специальную группу, например, в детском садике. А возможно, ему предстоит обучаться и на базе того самого Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Очень важно, чтобы родители деток не боялись обращаться за помощью к специалистам. Ведь чем раньше, тем может быть результативнее построена работа. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации дают уже специфические, специальные рекомендации касательно обучения каждого из таких деток.
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