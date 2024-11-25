С чего родителю начать, если у ребёнка заметны особенности поведения – узнали у специалистов

Всемирный день ребенка отметили во многих государствах планеты на этой неделе. Главной задачей государств, которые думают о своем светлом будущем, остается борьба за достойную жизнь детей. В Беларуси с первых минут жизни младенца ответственность за него несут не только родители, но и государство. Права ребенка закреплены в Конституции. В нашей стране совершенствуются условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, получал качественное образование и медицинское обслуживание. Беларусь занимает 35 место среди стран по рейтингу счастливого детства, опережая США и ряд европейских стран. Подробнее о достижениях в этой сфере поговорим в студии программы «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Если родители замечают какие-то особенности поведения у ребенка, что делать, куда обращаться, с чего начинать обследование?

Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

В рамках диспансеризации детского населения в обязательном порядке в возрасте полутора лет и двух лет наши врачи проводят тестирование родителей на предмет раннего выявления отклонений, нарушений в аутистическом спектре детей раннего возраста. Когда мама замечает: ребенок не слышит, что я ему говорю, смотрит сквозь меня, не разговаривает вообще или постоянно произносит одни и те же фразы, в таких случаях мы в обязательном порядке детей направляем в Центры раннего вмешательства. В каждом районе нашей столицы на базе детской поликлиники функционируют такие центры, где работает команда дефектологов, психологов, других специалистов, которые помогают на раннем этапе, еще до поступления ребенка в учреждение образования, принимать какие-то такие меры реабилитационные. Система специалистов работает с семьей для формирования тех навыков, которые у ребенка до этого момента не были сформированы.