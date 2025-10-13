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МИД: Беларусь выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта

13 октября 2025 13:48
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Беларусь с глубоким удовлетворением восприняла реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, запуске первой фазы мирного плана и начале процесса освобождения заложников. Об этом заявили в МИД нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс. Наши традиционные и последовательные позиции остаются неизменными. Мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными дипломатическими средствами, в строгом соответствии с уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Убеждены, что долгосрочное регулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения.

МИД: Беларусь выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта-4

Напомним, сегодня, 13 октября, все 20 израильских заложников вышли на свободу. Взамен Палестина получила около двух тысяч своих заключенных. Это стало возможным после установления режима прекращения огня. Соглашение было подписано 9 октября в Египте при посредничестве Штатов. Сегодня на Ближний Восток прибыл и сам Дональд Трамп. Сейчас он находится в Израиле, а позже направится в Египет для участия в Саммите мира по Газе. Уже вечером на него соберутся представители более 20 государств. Запланировано подписание документа с гарантиями соглашения по прекращению палестинского конфликта. 

# МИД Республики Беларусь # Руслан Варанков # Конфликт на Ближнем Востоке

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