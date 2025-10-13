МИД: Беларусь выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси: Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс. Наши традиционные и последовательные позиции остаются неизменными. Мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными дипломатическими средствами, в строгом соответствии с уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Убеждены, что долгосрочное регулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения.

Напомним, сегодня, 13 октября, все 20 израильских заложников вышли на свободу. Взамен Палестина получила около двух тысяч своих заключенных. Это стало возможным после установления режима прекращения огня. Соглашение было подписано 9 октября в Египте при посредничестве Штатов. Сегодня на Ближний Восток прибыл и сам Дональд Трамп. Сейчас он находится в Израиле, а позже направится в Египет для участия в Саммите мира по Газе. Уже вечером на него соберутся представители более 20 государств. Запланировано подписание документа с гарантиями соглашения по прекращению палестинского конфликта.