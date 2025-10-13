Прямой эфир

С какими результатами идём к завершению Года благоустройства? Анонс «По существу»

13 октября 2025 13:50
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Лоск по-белорусски. С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государтсвенное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов? 

С какими результатами идём к завершению Года благоустройства? Анонс «По существу»-2

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» поговорим о деле красоты, инициативах и дисциплине. Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу 13 октября. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Год благоустройства

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