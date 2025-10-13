С какими результатами идём к завершению Года благоустройства? Анонс «По существу»

Лоск по-белорусски. С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государтсвенное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» поговорим о деле красоты, инициативах и дисциплине. Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.