Прямой эфир

Карпенко: все международные наблюдатели, в том числе из ЕС, будут аккредитованы

11 января 2024 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом. Все регионы завершили формирование участков для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности избирателей примут 5 411 участков. Не позднее 25 января будут сформированы соответствующие участковые избирательные комиссии.

Карпенко: все международные наблюдатели, в том числе из ЕС, будут аккредитованы-1

Продолжается и процесс выдвижения кандидатов в депутаты: со своими претендентами определяются политические партии, трудовые коллективы, активы и граждане. Важнейшая задача ЦИК – обеспечить прозрачность и открытость предстоящих выборов. К процессу подключают и наблюдателей, в том числе международных.

Карпенко: все международные наблюдатели, в том числе из ЕС, будут аккредитованы-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Наблюдатели должны быть, и они у нас будут. Уже сегодня есть обратная связь от миссии СНГ, от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соответственно, те структуры, которые наделены полномочиями приглашать наблюдателей, они этот процесс реализуют. И все те международные наблюдатели, которые приедут в страну, включая не только миссии и парламентские структуры, но и индивидуальных экспертов из различных стран, в том числе и стран Евросоюза, мы всех в соответствии с законодательством аккредитуем, предоставим им возможность наблюдать за нашими выборами.

Карпенко: все международные наблюдатели, в том числе из ЕС, будут аккредитованы-7

Регистрация кандидатов в депутаты начнется сразу после завершения этапа выдвижения. С 15 по 30 января – две недели на проверку документов. После этого Беларусь вступит в самую горячую фазу электоральной кампании – начнется предвыборная агитация, в ходе которой каждому кандидату дается право подробно ознакомить избирателей со своей программой.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

Другие новости рубрики

Все новости
Укрепление традиционных семейных ценностей обсудили на молодёжном форуме в Минске
11 января 2024 10:43

Укрепление традиционных семейных ценностей обсудили на молодёжном форуме в Минске

Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс
11 января 2024 10:39

Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс

Тортилья де пататас – блюдо, которое сможет приготовить каждый. Рассказываем пошаговый рецепт
11 января 2024 09:36

Тортилья де пататас – блюдо, которое сможет приготовить каждый. Рассказываем пошаговый рецепт