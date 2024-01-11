Карпенко: все международные наблюдатели, в том числе из ЕС, будут аккредитованы

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом. Все регионы завершили формирование участков для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности избирателей примут 5 411 участков. Не позднее 25 января будут сформированы соответствующие участковые избирательные комиссии.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Наблюдатели должны быть, и они у нас будут. Уже сегодня есть обратная связь от миссии СНГ, от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соответственно, те структуры, которые наделены полномочиями приглашать наблюдателей, они этот процесс реализуют. И все те международные наблюдатели, которые приедут в страну, включая не только миссии и парламентские структуры, но и индивидуальных экспертов из различных стран, в том числе и стран Евросоюза, мы всех в соответствии с законодательством аккредитуем, предоставим им возможность наблюдать за нашими выборами.