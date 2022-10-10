Как красиво завязать шарф? Показала стилист

Уютный и объемный. Он зажигает денечки и расставляет акценты. Шарф – любимый спутник осени. Определиться просто. Поклонники монохрома? Выбирайте принтованный вариант. Он добавит корицы и сделает образ еще «вкуснее». Обожаете все яркое и рисунки? Остановитесь на однотонном. Он сбалансирует и зафиналит образ. Как модно завязать шарфы? Стильный гид для вас.

Анна Ботян, стилист:

Сейчас очень модно ходить в расстегнутой верхней одежде, выбирайте объемные палантины или шарфы, которые создают большой объем здесь. В таком случае вам не будет холодно даже в расстегнутом виде. Или мы можем просто взять застегнуть, в таком случае вроде бы как пальто наше с вами расстегнуто, но все не развивается под ветром. Это магнит. Меняйте пояс от пальто на классический ремень. Можете поиграть с оттенками в тон одежды. Эффектно смотрятся широкие модели.

Анна Ботян:

Если вы хотите заведомо сделать себя худее, то это отличный способ, мы делим фигуру и делаем акцент в центре на шарфе. Мы добавили в наш с вами образ принт и получается и тепло, и интересно. Фреш спасет от хандры. Добавьте к своему тренчу вельветовую панаму, апельсиновые очки, лимонную сумку, кеды. Налегке и с позитивом можно отправляться по делам. В линейке трендовых аксессуаров остаются шляпы. 100 % попадание в цель. Но есть одно но. Мы не носим их в очень женственных образах с элегантными юбками и каблучками. Это прошлый век. Вписывайте стиль в повседневность, с джинсами, тельняшками. Будет звездо.

Анна Ботян:

Все просто, завязываем простой узел, максимально простой, легкий такой. Заводим короткий конец за спину, вот так выправляем здесь, чтобы кисточки с этой стороны торчали.

Анна Ботян:

Следующий вариант. Здесь тоже просто, мы заправляем два края с одной стороны. Посмотри, как круто смотрится шарф со шляпой.