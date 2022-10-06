Эликсир молодости и кладезь витаминов. Рассказываем о полезных свойствах облепихи

Солнце в дом. От осенней хандры и вирусов спасет облепиха. Еще в Древней Греции этой витаминной бомбой лечили воинов и лошадей. На Тибете она считалась универсальным лекарством. Ягода богата витаминами А, Е, Н, группой В. В ее плодах содержится железо, кальций, магний, натрий, калий и фосфор. Фитонциды, пектины, аминокислоты. Сокровище для здоровья.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Уникальность облепихи состоит в том, что она даже при термической обработке сохраняет витамин С. За счет высокой концентрации витамина С, облепиха также участвует в разжижении крови, что немаловажно для людей, у которых есть риск тромбообразования. Отвечает за крепость сосудистой стенки. Яблочная, винная и лимонная кислота стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, повышает кислотность желудка, что немаловажно для благополучия пищеварительной системы.

Ненасыщенные жирные кислоты Омеги поддержат сердечко и защитят от диабета. Облепиха стимулирует иммунитет, снижает давление и холестерин. Компрессы из листьев помогут при артритах и уменьшат боли в суставах. Матушка природа подарила не только волшебный цвет, но и серотонин. Причем гормона радости больше, чем в бананах и шоколаде.

Катерина Давыдова:

Среднесуточная норма употребления облепихи – это около 50-100 граммов в сутки. Людям, имеющим аллергическую реакцию, нужно с осторожностью употреблять облепиху. Если человек страдает гастритами, эрозиями либо язвами, нарушением целостности слизистой желудка, тогда необходимо ограничивать использование облепихи, потому что процесс может усугубиться. Так как облепиха стимулирует работу системы пищеварения, людям, страдающими запорами, необходимо включать в рацион облепиху и продукты из нее. А вот люди, которые склонны к диарее, должны забыть про этот продукт.

Салон на дому. Ягода драгоценна во всех смыслах. Антиоксиданты обновляют клетки, витамин С способствует выработке коллагена. Кожа становится упругой и сияющей. Омолаживающий эликсир. Облепиховое масло – чудо-средство и для волос. Стимулирует рост, активно питает, восстанавливает поврежденные локоны. Включайте в зеленую аптечку – не пожалеете.