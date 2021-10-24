Как коронавирус влияет на пациентов с опухолями? Рассказывает директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Новости Беларуси. Коронавирус заметно изменил расстановку сил в наших анамнезах. Нам даже показалось, что другие недуги отступили. Но они остались, просто мы о них забыли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя вот интересный факт: медики из разных стран наблюдают, что у некоторых пациентов с онкологическими заболеваниями после перенесенного COVID опухоль пропадает. Ольга Коршун, СТВ:

Такую гипотезу озвучил и Президент во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. В интернете поднялась шумиха – мол, как так? Но ради справедливости, Александр Лукашенко не первый, кто обратил внимание на этот факт. Ученые давно изучают лечебные свойства вирусов. Вот, к примеру, в статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины собрали данные о пациентах, у которых началась спонтанная ремиссия после заражения инфекциями. Комментировать сложно. А вот как проходит инфекция у онкологических пациентов, когда прививаться и какие загадки вирус поставил перед врачами? У нас в студии Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Ольга Коршун:

Сергей Львович, на этой неделе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, который вы возглавляете, посещал Президент. Это было событием для вас лично и для нашей медицины в целом?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Да, это было событием важным и очень интересным, я бы сказал. Чувствовалась заинтересованность главы государства в происходящем в онкологии, поскольку, понятно, сейчас все в большей степени зациклены на коронавирусной проблеме. Мне было самому интересно и очень приятно общаться. Ольга Коршун:

Как переносят онкологические больные коронавирусную инфекцию, какие осложнения, возможно, есть? И что мы делаем для того, чтобы обезопасить таких людей от этой инфекции? Мы иногда видели, как пациент с онкологией, заболевая коронавирусом, выздоравливал легче, чем человек, у которого нет этой онкологической патологии Сергей Поляков:

Мы иногда видели, как пациент с выраженной онкологической патологией, заболевая коронавирусной инфекцией, выходил из этой ситуации легче, чем человек, у которого нет этой патологии онкологической. Объяснить это было сложно, хотя, конечно же, по статистике мы увидели, что количество случаев у пациентов с онкологическими заболеваниями, умерших не от прогрессирования болезни, а от каких-либо других причин, несколько выше. В среднем это некая большая цифра для нашей страны. Хотя, конечно, за каждой цифрой стоит судьба. Где-то около 200 человек за 2020 год – умерло больше с онкологическими болезнями не от онкологических проблем. Можно предположить, что они умерли от коронавирусной инфекции, но если брать в процентах, то это увеличение не такое большое – 0,5 % от всех случаев летальности.

Сергей Поляков:

Но я бы хотел отметить тот факт, что с момента пандемии, я не могу говорить о тех пациентах, которые выписались, но в нашем стационаре был только один случай, когда пациент после операции – очень молниеносно протекала коронавирусная инфекция – и он умер именно в стационаре. Конечно же, людям с онкологической проблемой, с проблемой каких-то злокачественных опухолей надо более внимательно относиться к этой ситуации. Забегая вперед, сразу скажу. Спросили: «Что надо делать?» Прививаться. Ольга Коршун:

Кстати, про прививку тоже ведутся споры до сих пор: можно тем, у кого выявлена злокачественная опухоль, прививаться? Вы уже ответили, что можно. Какая вакцина? Все вакцины, которые применяются в Беларуси, могут использоваться для пациентов с онкологической патологией Сергей Поляков:

Какая вакцина – я не берусь рекламировать какие-либо вакцины. Все вакцины, которые применяются в нашей стране, могут быть использованы для пациентов, которые стоят на учете по поводу онкологической патологии.

Ольга Коршун:

Но не во время химиотерапии? Сергей Поляков:

Не во время химиотерапии, конечно же, не во время лечения. Ольга Коршун:

Есть такая гипотеза, что коронавирус помог избавиться от некоторых видов злокачественной опухоли у уже выявленных пациентов. Такие случаи действительно описаны в зарубежных, западных СМИ. Например, мы обсуждали: у пациента из Великобритании выявлена была лимфома Ходжкина, он заболел коронавирусом. Он излечился и от COVID, и от лимфомы Ходжкина. Как вы относитесь к таким случаям, это может быть? Правда ли, что коронавирус помогает избавиться от некоторых видов злокачественной опухоли? Сергей Поляков:

Слишком мало времени прошло, чтобы мы могли подтвердить или опровергнуть ту или иную гипотезу. Но лично мое мнение, что отвергать гипотезу по поводу того, что вирусная инфекция, вызываемая коронавирусом, может каким-то образом влиять положительно на какие-то онкологические процессы, нельзя. Почему? Безусловно, в ряде случаев вирусная инфекция дает выраженный иммунный ответ. Мы знаем случаи, когда у пациентов (все уже знают эту фразу – «цитокиновый шторм») свой иммунитет начинает бороться со своим организмом, со всем. Почему в этот момент этот «цитокиновый шторм» не может повлиять на какую-то зарождающуюся опухолевую патологию, которая у этого человека есть, которая, может быть, еще не была выявлена даже? Если только начальная форма, почему этот иммунный ответ не может каким-то образом повлиять?

Сергей Поляков:

Второй момент. В ряде случаев у пациентов выражена гипертермическая реакция – температура держится до недели +39 °C и выше, и ее очень трудно каким-то образом снизить, подавить. И эта температурная реакция тоже может каким-то образом влиять на существующие опухолевые процессы. Я не говорю, когда уже там какие-то запущенные формы. Ольга Коршун:

Очень бы хотелось, чтобы у коронавируса были хоть какие-то плюсы для нашего здоровья. «Мы действительно получили снижение онкологической заболеваемости» Сергей Поляков:

Надо изучать эту проблему. Мы действительно получили снижение онкологической заболеваемости. Ольга Коршун:

То есть в пандемию меньше онкологических больных? Меньше случаев, которые выявляются? Сергей Поляков:

Которые выявлены, да. И это наблюдается во всем мире. Ольга Коршун:

Это не из-за того, что мы боимся лишний раз ходить в какие-то медицинские учреждения?