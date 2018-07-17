Юрий Сенько прокомментировал ситуацию с попытками провоза санкционных товаров через Беларусь в Россию

Новости Беларуси. Коррупции на таможне становится меньше, а отчисления в бюджет, наоборот, растут. Президент принял с докладом председателя Таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Сенько рассказал об эффективности работы. С одной стороны, результат дает оптимизация – при одних и тех же сроках и ресурсах проводится гораздо больше операций. С другой – объемы растут за счет оживления международной торговли и транзитных потоков. Перечисления в бюджет в итоге выросли на треть: за первое полугодие поступило более 4,5 миллиардов рублей.

Коррупции стало меньше, а отчисления в бюджет растут. О чём говорили на встрече Александр Лукашенко и Юрий Сенько Президенту доложили о ходе оптимизации. Так, с 1 января 2019 года таможня «Минск-2» войдет в состав региональной службы. Освободившихся сотрудников направят во внутренние пункты оформления и на границу, где осуществляется паспортный контроль. Напоминаем: таможенным службам передается часть функций пограничного контроля. Такая работа ведется в пунктах пропуска «Козловичи» и «Гудогай», на железнодорожных станциях Молодечно и Полоцк. Соответствующее обучение проходят 160 человек.

В центре внимания главы государства и борьба с санкционными товарами, которые пытаются провезти в Россию. Наши партнеры периодически развивают тему эффективности работы белорусских таможенников. Однако все претензии здесь называют необоснованными, а муссирование этой темы – заказным. С того момента, как соседи ввели специальные экономические меры в отношении отдельных стран и товаров, белорусы провели около 5000 мероприятий, чтобы пресечь незаконные поставки. Возбуждено 30 уголовных дел. Стоит отметить, что объемы санкционки постоянно снижаются. Сужается и география нелегальных поставщиков. Что примечательно, нередко заказчиками и организаторами таких поставок выступают граждане России. Юрий Сенько рассказал об одном из последних задержаний.

Юрий Сенько, председатель Таможенного комитета Беларуси:

Было задержано два грузовых автомобиля, которые следовали в Российскую Федерацию по поддельным документам с грузом плодовоовощной продукции (яблоки). Груз сопровождал гражданин Российской Федерации, кстати, находящийся в межгосударственном розыске. Он был сразу же задержан органами внутренних дел. Белорусские субъекты хозяйствования очень редко где-то попадают в поле зрения правоохранителей. Чаще появляются такого плана игроки, которые перемещают товары, а в последующем упреки идут в адрес наших субъектов хозяйствования либо в адрес наших физических лиц, которые якобы перемещают подобного плана продукцию. Всего за полгода белорусские таможенники выявили 160 преступлений и применили 15,5 тысяч административных взысканий.

Юрий Сенько:

2018 год не исключение. Выявление больших количеств партий наркотиков. Как правило, все наркотики транзитного назначения в сторону Российской Федерации. В частности, свежий случай: буквально три дня назад в Гродно, в пункте пропуска «Брузги» был задержан гражданин Российской Федерации, который перемещал 1 килограмм 100 грамм чистейшего препарата кокаин. Был достаточно серьезный изготовлен тайник, но выявление стало возможным благодаря тому, что был использован инспекционно-досмотровый комплекс. Инспектор-рентгенолог, назовем его так, смог увидеть в межпотолочном пространстве, за обшивкой практически нового автомобиля Audi закладки. Тем временем таможенные службы продолжают модернизацию. В рамках подготовки ко вторым Европейским играм и чемпионату мира по хоккею будут достроены два крупных пункта пропуска: на латвийском направлении – «Урбаны», на украинском – «Верхний Теребежов». Задачу выполнят без государственной поддержки, за счет средств «Белтаможсервиса».