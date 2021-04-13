«На этот год запланирован 1 миллион тонн». Андрей Равков о поставках нефти из Азербайджана

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.

Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов BELARUS. С конвейера сошло и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. На достигнутом не останавливаются.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Если говорить о цифрах, то они, в принципе, впечатляют. С 2007 года, допустим, Гянджинский автомобильный завод выпустил в свет 11,5 тысячи тракторов, выпустил 3,5 тысячи различных других машин, таких как «Гомсельмаш», МАЗ, «Амкодор», «Белкоммунмаш». И эти позиции остаются в силе. Единственное, пандемия, конечно, и здесь наделала беды. Тем не менее, допустим, на 2021 год уже 275 тракторокомплектов МТЗ закуплено, они в сборке находятся. В марте заключен договор на поставку 450 тракторокомплектов. И вот сейчас в рамках этого визита планируется подписание контракта на 550 тракторокомплектов, которые будут в работе. И если в сумме взять, это 1 275 тракторокомплектов в год. В принципе, неплохая сумма. Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?

Наша страна поставляет и современные пассажирские поезда и локомотивы Stadler. Плюс культура, здравоохранение, наука. Найти общий язык двум народам помогают и ученые. Белорусско-азербайджанский словарь, написанный еще шесть лет назад отечественными филологами. Центр азербайджанского языка и культуры – кстати, такой же проект, только с пометкой «белорусский», с не меньшим успехом работает в Баку. Программы студенческого обмена. Вспомним и еще одно связующее звено: Минск и Баку – это две столицы Европейских игр. К слову о поддержке на международной арене – уже традиционной – Азербайджан подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша страна искала альтернативу российскому сырью.