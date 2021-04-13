Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. Белорусский борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что Президент Беларуси и азербайджанский лидер проведут две встречи: первая состоится 13 апреля сразу же по прибытии в Баку, вторая пройдет в среду, 14 апреля, – это основной переговорный день.

Рабочий график предстоящих встреч достаточно плотный. Они пройдут в узком и расширенном форматах. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты. Во многом благодаря личной дружбе президентов. И даже несмотря на мировой экономический спад Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача, над которой нужно работать. И этой цели посвящен в том числе и визит главы государства. Визит на высшем уровне – это не только политический вопрос – это вопрос, прежде всего, придания импульса отношениям между двумя странами и импульса государственному аппарату, который позволит вот эти точки соприкосновения, линию взаимодействия только увеличивать, развивать в пользу наших государств, в пользу народа.