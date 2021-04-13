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Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»

13 апреля 2021 13:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. Белорусский борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»-1

Ожидается, что Президент Беларуси и азербайджанский лидер проведут две встречи: первая состоится 13 апреля сразу же по прибытии в Баку, вторая пройдет в среду, 14 апреля, – это основной переговорный день.  

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»-4

Рабочий график предстоящих встреч достаточно плотный. Они пройдут в узком и расширенном форматах. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты. Во многом благодаря личной дружбе президентов. И даже несмотря на мировой экономический спад Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли.  

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»-7

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:  
Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача, над которой нужно работать. И этой цели посвящен в том числе и визит главы государства. Визит на высшем уровне – это не только политический вопрос – это вопрос, прежде всего, придания импульса отношениям между двумя странами и импульса государственному аппарату, который позволит вот эти точки соприкосновения, линию взаимодействия только увеличивать, развивать в пользу наших государств, в пользу народа.   

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»-10

Один из успешных опытов двух стран – машиностроение. Локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов «Беларус». С конвейера сошли и более четырех тысяч автомобилей и прицепов МАЗ. Затронут главы государств и не менее актуальные темы в здравоохранении, науке, образовательной и туристической сферах. По итогам встреч ожидается подписание двусторонних документов.  

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Андрей Равков # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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