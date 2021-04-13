Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.

Это журналистская удача – и у нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси.