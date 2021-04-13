Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.
Это журналистская удача – и у нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси.
Леонид Лавров, директор Торгового дома Азербайджана:
Мы прорабатываем с Министерством сельского хозяйства Беларуси и с нашими азербайджанскими партнерами возможность создания крупного животноводческого комплекса в Азербайджане с использованием белорусских технологий, опыта. Инвестиции азербайджанские. Ну, специалисты – надеюсь, Министерство сельского хозяйства поможет с этим делом (наше, белорусское).
Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача». Читайте здесь.