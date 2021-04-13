Прямой эфир

Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?

13 апреля 2021 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.

Это журналистская удача – и у нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси.

Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?-1

Леонид Лавров, директор Торгового дома Азербайджана:
Мы прорабатываем с Министерством сельского хозяйства Беларуси и с нашими азербайджанскими партнерами возможность создания крупного животноводческого комплекса в Азербайджане с использованием белорусских технологий, опыта. Инвестиции азербайджанские. Ну, специалисты надеюсь, Министерство сельского хозяйства поможет с этим делом (наше, белорусское).

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача». Читайте здесь.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Леонид Лавров # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»
13 апреля 2021 13:30

Посол Беларуси в Азербайджане: «Увеличение экспортного потенциала между нашими государствами – это реальная задача»

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран
11 апреля 2021 18:19

За 20 лет товарооборот вырос примерно в 10 раз. Посол Беларуси в Индии рассказал о перспективах сотрудничества двух стран

«Речь не идёт о закрытии». Как переживают кризис проблемные предприятия Беларуси?
09 апреля 2021 20:00

«Речь не идёт о закрытии». Как переживают кризис проблемные предприятия Беларуси?