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Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»

13 апреля 2021 16:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»-1

В бакинской воздушной гавани нашего Президента тепло приветствовала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие накануне.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»-4

К прибытию Александра Лукашенко перед правительственным терминалом «Шариф» подняли государственные флаги двух стран, а у трапа вдоль красной ковровой дорожки торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»-7

Из аэропорта Александр Лукашенко направился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран 13 апреля общались за неформальным ужином.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»-10

Как ранее сообщала пресс-служба Президента нашей страны, в дружеской обстановке главы государств планировали обсудить основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»-13

Официальная часть переговоров намечена на среду, 14 апреля. Встреча президентов пройдет во дворце «Загульба» на берегу Каспийского моря. Переговоры запланированы сначала в узком составе с участием министров иностранных дел. После к обсуждению профильных вопросов присоединятся остальные члены делегаций.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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