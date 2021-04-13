Александр Лукашенко и Ильхам Алиев пообщались во время неформального ужина. Официальная встреча пройдёт во дворце «Загульба»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В бакинской воздушной гавани нашего Президента тепло приветствовала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие накануне.
К прибытию Александра Лукашенко перед правительственным терминалом «Шариф» подняли государственные флаги двух стран, а у трапа вдоль красной ковровой дорожки торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.
Из аэропорта Александр Лукашенко направился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран 13 апреля общались за неформальным ужином.
Как ранее сообщала пресс-служба Президента нашей страны, в дружеской обстановке главы государств планировали обсудить основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.
Официальная часть переговоров намечена на среду, 14 апреля. Встреча президентов пройдет во дворце «Загульба» на берегу Каспийского моря. Переговоры запланированы сначала в узком составе с участием министров иностранных дел. После к обсуждению профильных вопросов присоединятся остальные члены делегаций.