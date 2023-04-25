«У Бога нет мёртвых». Настоятель прихода храма рассказывает, как верующим принято проводить Радуницу
Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 25 апреля, направляются в церкви и к местам погребений родных, чтобы разделить с почившими радость о Воскресении Христовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно во вторник второй недели после Пасхи в Беларуси отмечают Радуницу.
Горевать и скорбеть об умерших в этот день не принято. Напротив – священнослужители учат радоваться в надежде на воскресение и вечную жизнь. К слову, отсюда и название праздника. В храмах по всей стране сегодня служатся панихиды. Впервые после Пасхи.
В эти минуты праздничная служба идет и в Свято-Духовом Кафедральном соборе. Прежде всего православная церковь призывает в родительский вторник молиться о близких, которых уже нет с нами, чтобы облегчить их души и помочь войти в Царствие Небесное. Для этого верующие в храме подают записки с именами родных, ставят свечи с молитвой об упокоении.
Протоиерей Виктор Никончик, настоятель прихода храма святого преподобного Паисия Святогорца в Минске:
Радуница – от слова «радость». И мы вот эту пасхальную радость, которую получаем с Воскресением Господнем, когда воскресший Господь возвестил нам, каждому из нас, эту величайшую радость в истории всего человечества, мы эту радость доносим до своих родных и близких. В этот день все люди, прихожане, православные стараются прийти в храм, помянуть своих усопших на литургии, панихиде, и потом эту радость несем мы к могилам наших усопших, где уже на могилах возвещаем им о воскресшем Христе. У Бога нет мертвых, у Бога все живы, и Господь словами «Христос Воскресе!» приветствует тоже всех нас и наших усопших.
Что касается поминальных трапез, служители церкви рекомендуют собраться родственникам дома за накрытым столом и вспомнить почивших предков с благодарностью. А вот от застолий в местах погребения лучше отказаться.