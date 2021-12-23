Как изменятся тарифы ЖКХ для белорусов в 2022 году?

Новости Беларуси. В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году их рост не должен превышать 5 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент. Повышение тарифов произведут в два этапа. Предусмотрена и государственная поддержка малоимущих. Субсидии предоставят людям, у которых в месяц 20 % семейного бюджет уходит на коммуналку. Это касается горожан. Для сельской местности порог ниже – 15 %.