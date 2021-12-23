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Петришенко на открытии нового корпуса реабилитации в Витебске: «Этот центр выступит своеобразным флагманом»

23 декабря 2021 09:51
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Новости Беларуси. Современное оборудование и новые подходы в восстановлении здоровья пациентов. В Витебске открыли корпус центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко на открытии нового корпуса реабилитации в Витебске: «Этот центр выступит своеобразным флагманом»-1

Оздоровление здесь проходят не только жители региона. Принимают пациентов со всей Беларуси, перенесших травмы, инсульты, сосудистые заболевания головного мозга. Для них – просторный современный спортзал с тренажерами. Работают кабинеты электролечения, массажа, сухих углекислых ванн, центр вытяжки позвоночника и многое другое, что необходимо для реабилитации. С новым корпусом стало на 60 коечных мест больше.  

Петришенко на открытии нового корпуса реабилитации в Витебске: «Этот центр выступит своеобразным флагманом»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Именно вот эти передовые методики и оснащение позволят еще больше продвинуть нашу реабилитационную составляющую для пациентов. И мы думаем, что этот центр своеобразным флагманом выступит в плане внедрения новых подходов, новых методик в целом по нашей стране, и мы дальше по системе здравоохранения будем развивать такие реабилитационные центры.  

Петришенко на открытии нового корпуса реабилитации в Витебске: «Этот центр выступит своеобразным флагманом»-7

Ежегодно центр оказывает помощь в реабилитации более 2 500 жителей Беларуси. В основном пациенты трудоспособного возраста.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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