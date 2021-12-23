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«Равнодушным не останется никто». Камерный оркестр исполнил новогодние хиты прямо в ТЦ Гродно

23 декабря 2021 10:18
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Новости Беларуси. В Гродно рождественское настроение покупателям одного из торговых центров подарил камерный оркестр. Прямо возле центральной новогодней елки музыканты исполнили знакомые всем с детства волшебные мелодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Равнодушным не останется никто». Камерный оркестр исполнил новогодние хиты прямо в ТЦ Гродно-1

Новогодние и рождественские хиты, музыка из кинофильмов, произведения популярной классики – все в живом исполнении лауреата национальных и международных конкурсов – камерного оркестра Гродненского музыкального колледжа. Удивили зрителей не только виртуозным исполнением, но и оригинальными приемами игры на музыкальных инструментах, например, «пиццикато» – это игра без использования смычка щипком струны. Без хорошего настроения и улыбки не остался ни один из покупателей.  

«Равнодушным не останется никто». Камерный оркестр исполнил новогодние хиты прямо в ТЦ Гродно-4

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
Музыка абсолютно разнообразна, от классической, безусловно, что является флагманом нашего колледжа, до современных обработок, известных рождественских мелодий. Я думаю, что равнодушным не останется никто. Но и, безусловно, тот воспитательный процесс, та функция воспитательная, которая возложена на это мероприятие, думаю, тоже даст свой результат. И мы надеемся, что кто-то из ребят, которые просто прогуливаются по торговому центру, услышат виртуозную игру наших музыкантов и, возможно, впоследствии станут нашими абитуриентами.  

«Равнодушным не останется никто». Камерный оркестр исполнил новогодние хиты прямо в ТЦ Гродно-7

Дополнили уникальный концерт поэзией. Лучшие юные чтецы смогли выступить вместе с оркестром.  

# Новый год # общество # Анна Саросек # Фотофакт

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