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Как изменились правила набора абитуриентов в БГУ? Ответил Андрей Король

27 февраля 2024 18:59
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В последнее десятилетие сфера образования в Беларуси переживает процесс реформирования. В нашей стране приветствуются не только отечественные традиции высшей школы образования, но также самые передовые методики лучших университетов мира, творческий подход преподавателей и студентов к учебному процессу. Про образовательный симбиоз, перспективы и задачи системы образования поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
На базе 2023 года была внесена небольшая корректировка в правила приема абитуриентов. На чем сделан акцент в Белорусском государственном университете?

Как изменились правила набора абитуриентов в БГУ? Ответил Андрей Король-1

Андрей Король, ректор БГУ:
Акцент сделан не только в приемных испытаниях, приемной кампании Белорусского государственного университета. Поскольку все так или иначе возникающие корректировки, абсолютно я с этим согласен – термином «шлифовка», доведение до некоего все-таки приемлемого, такого абсолютного результата – затрагивают все высшие учебные заведения. Поэтому в приемной кампании БГУ мы, как другие вузы, видим возможность облегчения для родителя, абитуриента выполнения своей части вступительных испытаний.

Потому что это на самом деле очень трудно, и можно назвать это испытанием. Например, если в 2023 году проведение централизованного экзамена, централизованного тестирования были рассогласованы по времени, то мы ожидаем уже в нынешнюю приемную кампанию, в общем-то, скажем так: разовая сдача централизованного экзамена и централизованного тестирования в одно и то же время. Плюс ко всему можно сказать о том, что, например, в случае с целевым набором введено нижнее пороговое значение – не менее семи баллов. Это также добавляет, в общем-то, серьезности, определенной мотивации для выбора этой траектории поступления.

«Обеспечить равные условия». В чем особенности ЦТ в 2024 году – подробнее здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Король

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