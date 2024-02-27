В Минской области аграрии приступили к севу многолетних трав

Аграрии Минской области приступили к севу многолетних трав. Пройдено более 2 тысяч гектаров. Также активно известкуют почвы. Пополняется и машинно-тракторный парк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего к массовой кампании на вооружение в хозяйства поступят 800 единиц новой техники. Это агрегаты для внесения удобрений, тракторы и большегрузы. Пополнение и в хозяйстве «Дягили» Мядельского района – плюс два мощных трактора. Они будут задействованы на химпрополке и вспашке. Готовность к посевной кампании в сельхозпредприятии составляет свыше 95 %. Все техосмотры пройдены.

Александр Ворошкевич, директор сельскохозяйственного филиала «Дягили» Минского моторного завода:

Техника на протяжении всего фактически исправна. Основное усилие у нас – февраль, месяц на ремонт. Так как январь-декабрь люди в основном в отпусках, по графику уходят. Фактически вся техника исправна, что касается удобрений, на процентов 70 мы обеспечены.

В этом году здесь планируют приобрести зерноуборочный комбайн. Всего в Минской области до конца февраля на линейку готовности должны вывести почти 1 600 тракторов и около 500 посевных агрегатов.