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В Минской области ввели факультатив «Моё Отечество» для учеников 5-7 классов

27 февраля 2024 17:37
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Новости Беларуси. В Минской области в учреждениях образования ввели факультатив «Мое Отечество». Он рассчитан на учеников 5-7 классов. Здесь детям прививают любовь к Родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области ввели факультатив «Моё Отечество» для учеников 5-7 классов-1

Так, в Осовецкой школе для шестиклассников проводят занятия один раз в неделю. Разработана насыщенная программа. В теории ребята знакомятся с понятиями Родина, Отечество, символами государственности и как толерантно относиться к другим национальностям. На практических занятиях школьники проявляют свое творчество и участвуют в викторинах. Также предусмотрено посещение музеев.

В Минской области ввели факультатив «Моё Отечество» для учеников 5-7 классов-4

Любовь Стасюк, учитель Осовецкой средней школы:
Самай галоўнай мэтай гэтага факультатыва з’яўляецца тое, што патрэбна выхаваць у вучняў патрыятычнае пачуццё павагі, любові да сваёй Радзімы. Многія рэчы, якія мы абмяркоўваем, новыя для дзяцей. Яны чапляюць іх, яны пачынаюць думаць, меркаваць.

В Минской области ввели факультатив «Моё Отечество» для учеников 5-7 классов-7

Во время факультативного занятия у школьников формируется отношение к Родине, уважение к национальному наследию, культуре и традициям.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области

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