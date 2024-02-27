В Минской области ввели факультатив «Моё Отечество» для учеников 5-7 классов

Новости Беларуси. В Минской области в учреждениях образования ввели факультатив «Мое Отечество». Он рассчитан на учеников 5-7 классов. Здесь детям прививают любовь к Родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Осовецкой школе для шестиклассников проводят занятия один раз в неделю. Разработана насыщенная программа. В теории ребята знакомятся с понятиями Родина, Отечество, символами государственности и как толерантно относиться к другим национальностям. На практических занятиях школьники проявляют свое творчество и участвуют в викторинах. Также предусмотрено посещение музеев.

Любовь Стасюк, учитель Осовецкой средней школы:

Самай галоўнай мэтай гэтага факультатыва з’яўляецца тое, што патрэбна выхаваць у вучняў патрыятычнае пачуццё павагі, любові да сваёй Радзімы. Многія рэчы, якія мы абмяркоўваем, новыя для дзяцей. Яны чапляюць іх, яны пачынаюць думаць, меркаваць.