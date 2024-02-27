В санаториях Минской области отдохнули более 70 тысяч иностранцев за 2023-й
Белорусские санатории посещают все больше иностранцев. По итогам 2023 года в Минской области в них отдохнули свыше 70 тысяч зарубежных гостей, что на 25 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ежегодно на лечение к нам приезжают представители около 70 стран.
Чем привлекают белорусские здравницы, узнала Дарья Авсюк.
Для отдыхающих чистый воздух, тишина и лечение. За этим сюда и приехал Виктор Луковский из Москвы. В белорусском санатории уже не впервые. Привлекает не только высокое качество медицинских процедур, но и прекрасный сервис. Поэтому другие варианты даже не рассматривает.
Виктор Луковский, отдыхающий (Россия):
Мне нравится здесь атмосфера, тебя встречают, казалось бы охрана, они все в галстуках, это так приятно, потом ты заходишь в номер – горничные, ну это сама приветливость, ни пылинки. Поверьте, я человек довольно капризный. Приехал зимой, сказал, знаете, мне холодно – тут же мне обогреватель. Работники столовой – это вообще образец.
Рассказы о наших санаториях быстро разлетаются за тысячи километров. От знакомых о них узнал и россиянин Иван Жадан. Признается, что обслуживание и разнообразие процедур оставляют незабываемые впечатления. Ведь их свыше 300 разных видов.
Иван Жадан, отдыхающий (Россия):
Я уже отдыхаю здесь лет, наверное, 12. Каждый год меняются процедуры, появляются новые – выбрать можно все что угодно, что душа пожелает. Каждый год происходит какой-то ремонт, обновляется все.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Среди гостей – каждый третий иностранец. Только за 2023 год санаторий посетили более 19 тысяч человек – в основном граждане России. Едут сюда за свежим воздухом и отдыхом от городской суеты.
Ольга Купревич, специалист по маркетингу санатория:
Также к нам приезжают гости из Эстонии, Литвы, Латвии, Азербайджана. В 2023 году к нам приехали гости из 25 стран мира. Приезжают за нашим лечением, так как у нас профессионалы – врачи высшей категории, у нас много узких специалистов, у них хорошие разработанные программы и новые современные аппараты.
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