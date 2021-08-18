Как изменились компьютерные клубы за 20 лет и где в Минске профессионально занимаются киберспортом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Обратимся к Денису Богушу, который в этом деле уже более 20 лет. Первый компьютерный клуб, который он открыл, назывался «Тарантул». Что с тех пор поменялось? Все повально шли в игровые клубы для того, чтобы немного поиграть, и дома компьютера практически ни у кого не было. В зависимость эту, наверное, было сложно попасть. Масштабы вашей организации сильно расширились за этот период. Какие выводы вы для себя сделали, как работаете сегодня?

Денис Богуш, председатель Федерации киберспорта:

«Тарантул» остался, он работает. Екатерина Забенько:

Еще живой «Тарантул». Денис Богуш:

Произошло именно потому, что мы переключились. Мы начали заниматься не просто геймингом, не брать с деток с улицы по два рубля или по рублю в то время, мы начали заниматься их развитием. Так как я из спортивной семьи, я четко понял, что очень низкий порог входа. Мы могли работать как с инвалидами-колясочниками, так и со здоровыми детьми, с детьми с большим весом. Они себя реализовывали. Екатерина Забенько:

То есть, в отличие от спорта, у вас гораздо меньше было критериев, по которым вы могли подобрать.

Денис Богуш:

Безусловно, нам проще начинать. Конечно, потом, когда выходишь на профессиональный уровень, нужно соблюдать много правил. Чтобы 8 часов на турнире с другим часовым поясом, нужно обладать довольно серьезной выносливостью. Уже дальше, когда появляется профессиональный состав, появляются тренер, психолог, диетолог, с ними работают, и они уже становятся спортсменами. Сейчас, в отличие от того, что было тогда, на самом деле мы построили Meta Arena. Это арена с предустановленной сценой, с большими экранами. Мы можем проводить турниры на уровне СНГ на этой арене, с прямыми трансляциями на любой ресурс. Контент очень востребованный, для нас это победа. Екатерина Забенько:

Где коронавирус? Ничего у вас не произошло. Денис Богуш:

Ничего, конечно. Онлайн их стало гораздо больше, они все дома. Сейчас мы даем гораздо более качественный киберспорт здесь, внутри, организуем турниры гораздо более серьезные, и уровень их организации гораздо более высокий, чем был до этого, конечно.