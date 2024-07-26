Мядель готовится отметить 700-летие – узнали, чем будут удивлять

Мероприятия начнутся с самого утра. На площади Шаранговича и Ленина развернется более 10 тематических локаций, которые представят предприятия, учреждения и сельсоветы района. На набережной пройдут водные состязания. Будут работать аттракционы и торговля. Пройдет и церемония гашения юбилейной марки. Подготовлены и подарки местным жителям. Проделан ремонт улично-дорожной сети, установлены новые арт-объекты, яркими муралами украшены фасады домов.

Виктор Климович, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мядельского райисполкома:

Торжественная часть у нас начнется с шествия, в котором будут задействованы не только мядельчане, не только представители рабочих коллективов, но также и наши соседи из других районов. Мы пригласили поучаствовать в нашем торжественном шествии и реконструкторов, которые будут переодеты в форму, начиная от рыцарей, а за ними будут следовать уже, непосредственно, представители трудовых коллективов, организации и города Мядель, и района.