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«Проекты масштабные заявлены». В Дзержинской ЦРБ скоро появится новый кабинет компьютерной томографии

17 мая 2021 14:33
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Новости Беларуси. В Дзержинской центральной районной больнице скоро появится новый кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Проекты масштабные заявлены». В Дзержинской ЦРБ скоро появится новый кабинет компьютерной томографии-1

Он будет базироваться на втором этаже физиотерапевтического корпуса. К работам приступят уже в сентябре. Возведение и монтаж возьмут на себя районные власти. Стоимость работ – 400 тысяч рублей. Оборудование приобретут за счет республиканского и областного бюджетов. Завершить ремонт планируют к концу осени. Кстати, на этом оснащение больницы не закончится.

«Проекты масштабные заявлены». В Дзержинской ЦРБ скоро появится новый кабинет компьютерной томографии-4

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:
Проекты масштабные заявлены. Помимо компьютерного томографа рассматривается вопрос организации работы магнитно-резонансной томографии на базе учреждения здравоохранения «Дзержинская центральная районная больница». Это уже отдельное строение, отдельная пристройка, которая будет позволять соединить нам наши лечебные корпуса, приблизить данный вид исследования как для стационарных, так и амбулаторных пациентов с созданием безбарьерной среды, чтобы это было максимально эффективно и удобно.

«Проекты масштабные заявлены». В Дзержинской ЦРБ скоро появится новый кабинет компьютерной томографии-7

Ежегодно в Дзержинской больнице обновляется материально-техническая база. Из последних приобретений – аппараты ультразвукового исследования и искусственной вентиляции легких.

# Учреждения здравоохранения # общество # Игорь Шамаль # Фотофакт

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