«Проекты масштабные заявлены». В Дзержинской ЦРБ скоро появится новый кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. В Дзержинской центральной районной больнице скоро появится новый кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он будет базироваться на втором этаже физиотерапевтического корпуса. К работам приступят уже в сентябре. Возведение и монтаж возьмут на себя районные власти. Стоимость работ – 400 тысяч рублей. Оборудование приобретут за счет республиканского и областного бюджетов. Завершить ремонт планируют к концу осени. Кстати, на этом оснащение больницы не закончится.

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:

Проекты масштабные заявлены. Помимо компьютерного томографа рассматривается вопрос организации работы магнитно-резонансной томографии на базе учреждения здравоохранения «Дзержинская центральная районная больница». Это уже отдельное строение, отдельная пристройка, которая будет позволять соединить нам наши лечебные корпуса, приблизить данный вид исследования как для стационарных, так и амбулаторных пациентов с созданием безбарьерной среды, чтобы это было максимально эффективно и удобно.