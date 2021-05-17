Всё, как в книжке, но в 100 раз круче. Посмотрите, как в Пуховичах изучают биологию в 3D

Новости Беларуси. Пуховичские разработчики покоряют высокотехнологичный олимп, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За последний год ученики из Марьиной Горки создали несколько проектов, которые уже сейчас готовы к внедрению. Так, в портфолио разработчиков приложение для изучения курса биологии в 3D-формате, а также интерактивная карта для путешествий по району. Разработки уже обратили на себя внимание. Какой следующий шаг, узнал Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

То, что современные технологии – это уже не будущее, а настоящее, давно понятно. Сейчас смысл завтрашнего дня в том, чтобы войти в IT можно было, начиная еще со школьной парты. Например, во 2-й марьиногорской школе большие проекты начинаются с маленьких кабинетов.

11-классник Иван Панкратович обратил на себя внимание не только сверстников, увлекающихся программированием, но и Министерства образования. Подросток разработал приложение, которое позволит учиться намного интереснее.

Иван Панкратович, ученик марьиногорской средней школы № 2:

Мы решили создать приложение с использованием дополненной реальности, ведь это действительно интересно.