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Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

08 августа 2020 16:46
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Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-1

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-3

Интернет-ресурсы наперебой рассказывают о различных способах, как избавиться от цветочных вредителей. Но не всегда эти варианты по карману садоводу. Выход есть, утверждает наш эксперт – обычное мыло.

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Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-6

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Часто ваши комнатные растения могут атаковать такие вредители, как паутинный клещ, трипсы и тля. Сегодня мы расскажем вам, как можно с ними побороться простым и экологичным способом. Для этого нам понадобится обычное хозяйственное или зеленое мыло, разведенное с водой.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-9

Мы берем 10 граммов хозяйственного мыла и разводим с 1 литром воды. Потребуется немного времени, чтобы оно растворилось.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-12

Уже готовый раствор заливаем в опрыскиватель. Полученным раствором обрабатываем наши растения, которые атаковали вредители.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ-15

Само главное – повторять эту процедуру каждые 5-10 дней, так как он не действует на яйца, которые отложили вредители.

# Растения и цветы # общество # Андрей Пташник # Фотофакт

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