Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».

Интернет-ресурсы наперебой рассказывают о различных способах, как избавиться от цветочных вредителей. Но не всегда эти варианты по карману садоводу. Выход есть, утверждает наш эксперт – обычное мыло. Бюджетное решение острой проблемы. Как предотвратить фитовторжение и не разориться? Простые советы, которые реально работают.

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

Часто ваши комнатные растения могут атаковать такие вредители, как паутинный клещ, трипсы и тля. Сегодня мы расскажем вам, как можно с ними побороться простым и экологичным способом. Для этого нам понадобится обычное хозяйственное или зеленое мыло, разведенное с водой.

Мы берем 10 граммов хозяйственного мыла и разводим с 1 литром воды. Потребуется немного времени, чтобы оно растворилось.

Уже готовый раствор заливаем в опрыскиватель. Полученным раствором обрабатываем наши растения, которые атаковали вредители.