Генеральный прокурор Александр Конюк: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»

Новости Беларуси. В то время как аграрии спешат убрать урожай на раскаленной солнцем ниве, политическое поле страны искусственно подогревается извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В то время как аграрии спешат убрать урожай на раскаленной солнцем ниве, политическое поле страны искусственно подогревается извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попытки вмешательств в размеренную жизнь белорусов все меньше подходят под определение «мирные акции протеста». В связи с этим Генпрокуратура призывает граждан проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности. Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой.