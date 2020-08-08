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Генеральный прокурор Александр Конюк: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»

08 августа 2020 16:45
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Новости Беларуси. В то время как аграрии спешат убрать урожай на раскаленной солнцем ниве, политическое поле страны искусственно подогревается извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Генеральный прокурор Александр Конюк: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»-1

Попытки вмешательств в размеренную жизнь белорусов все меньше подходят под определение «мирные акции протеста». В связи с этим Генпрокуратура призывает граждан проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных мероприятиях. 

Генеральный прокурор Александр Конюк: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»-4

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности. Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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