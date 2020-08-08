Генеральный прокурор Александр Конюк: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»

Новости Беларуси. В то время как аграрии спешат убрать урожай на раскаленной солнцем ниве, политическое поле страны искусственно подогревается извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытки вмешательств в размеренную жизнь белорусов все меньше подходят под определение «мирные акции протеста». В связи с этим Генпрокуратура призывает граждан проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.