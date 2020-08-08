Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Сегодня и завтра у белорусов праздник. В районах и областях звучит музыка, идут концерты. Смелые артисты выступают, трусливые – ай, нечего их и слушать. Что делать нам с вами, сидящим у телевизора? А давайте и мы тихонько споем, в кои-то веки вспомним Андрея Макаревича. Знаете, а ведь уже послезавтра никаких балаганов не будет. Никаких тебе больше «пераломных момантаў», хватит ломать, нужно строить. Крепить свою страну, создавать справедливое государство, оставаться независимыми.

Люди, которые нам этого не желали, сейчас на измене. А у большинства белорусов праздник, на душе весело и спокойно.

Ну, положим, впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на все посмотрела, все увидела, все поняла. Рассчитывать на себя, опираться на свои силы, на свой народ – это, конечно, непросто. Но если осознать и принять, становится понятно, как жить. Никто, кроме нас, – правда, десантники? Никто. Кроме нас с вами. Есть, конечно, ощущение некоторой недосказанности, но не расстраивайтесь: мы все покажем после выборов. Чтобы никому не было ни обидно, ни печально. А пока для вас звучит легкая музыка.