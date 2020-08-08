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Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»

08 августа 2020 16:42
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в субботнем телефельетоне «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»-1

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Сегодня и завтра у белорусов праздник. В районах и областях звучит музыка, идут концерты. Смелые артисты выступают, трусливые – ай, нечего их и слушать. Что делать нам с вами, сидящим у телевизора? А давайте и мы тихонько споем, в кои-то веки вспомним Андрея Макаревича. 

Знаете, а ведь уже послезавтра никаких балаганов не будет. Никаких тебе больше «пераломных момантаў», хватит ломать, нужно строить. Крепить свою страну, создавать справедливое государство, оставаться независимыми. 

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»-4

Люди, которые нам этого не желали, сейчас на измене. А у большинства белорусов праздник, на душе весело и спокойно. 
Ну, положим, впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на все посмотрела, все увидела, все поняла. 

Рассчитывать на себя, опираться на свои силы, на свой народ – это, конечно, непросто. Но если осознать и принять, становится понятно, как жить. Никто, кроме нас, – правда, десантники? Никто. Кроме нас с вами. 

Есть, конечно, ощущение некоторой недосказанности, но не расстраивайтесь: мы все покажем после выборов. Чтобы никому не было ни обидно, ни печально. А пока для вас звучит легкая музыка.

Муковозчик: «Впечатление, что куклы – они сами по себе, уже развеялось. Беларусь на всё посмотрела, всё увидела, всё поняла»-7

Кукол снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках – так оно после выходных и будет, земляки. 

Не зря все же у Макаревича белорусские корни – как знал Вадимыч, как знал. Уж простите, накипело. 

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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