Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов

Валерия Яскевич, корреспондент: Каждый хоть раз в жизни сталкивался с молью: это неприятное насекомое может жить и в продуктах, и в одежде, и в мебели. Как от нее избавиться, разберемся вместе с экспертами.

Галина Млынарчик, энтомолог противоэпидемического отделения отдела эпидемиологии ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»: Пищевая моль – это несколько видов бабочек, личинки которой способны питаться на продуктах растительного происхождения. Взрослая бабочка не питается, вредоносное значение имеют только личинки. Распространяется с помощью зараженных продуктов и активным разлетом бабочек.

Моль неприхотливая в еде и питается почти всем, что можно найти на кухне. Крылатые вредители бодрствуют в ночное время суток, тогда больше шансов их обнаружить.

Галина Млынарчик:

Будут ночью летать, как правило. Днем редко можно увидеть. На продуктах питания появляется паутинка. Они могут предпочитать какие-то отдельные продукты – это видно из их названий, потому что есть, например, зерновая моль, есть мучная огневка или амбарная, их много разновидностей. Нужно пересмотреть все продукты питания, кухонные шкафчики. Сыпучие вещества необходимо хранить в плотно закрытых емкостях, баночках или контейнерах.

Утилизируйте продукты, в которых появились первые паутинки. Тщательно уберите кухню. Вымойте и обработайте шкафчики как снаружи, так и изнутри. А при покупке новых круп обращайте внимание, чтобы на упаковке не было отверстий.

Галина Млынарчик:

У нас есть еще в арсенале и физические методы их обработки – это такие, как охлаждение или нагревание. Нужно знать, что температура, губительная для моли, будет меньше 7 градусов и выше 40, поэтому с этой целью можно использовать морозильные камеры и духовые шкафы.