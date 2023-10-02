Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов

Валерия Яскевич, корреспондент:
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с молью: это неприятное насекомое может жить и в продуктах, и в одежде, и в мебели. Как от нее избавиться, разберемся вместе с экспертами.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с молью: это неприятное насекомое может жить и в продуктах, и в одежде, и в мебели. Как от нее избавиться, разберемся вместе с экспертами.
Галина Млынарчик, энтомолог противоэпидемического отделения отдела эпидемиологии ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Пищевая моль – это несколько видов бабочек, личинки которой способны питаться на продуктах растительного происхождения. Взрослая бабочка не питается, вредоносное значение имеют только личинки. Распространяется с помощью зараженных продуктов и активным разлетом бабочек.
Моль неприхотливая в еде и питается почти всем, что можно найти на кухне. Крылатые вредители бодрствуют в ночное время суток, тогда больше шансов их обнаружить.
Галина Млынарчик:
Будут ночью летать, как правило. Днем редко можно увидеть. На продуктах питания появляется паутинка. Они могут предпочитать какие-то отдельные продукты – это видно из их названий, потому что есть, например, зерновая моль, есть мучная огневка или амбарная, их много разновидностей. Нужно пересмотреть все продукты питания, кухонные шкафчики. Сыпучие вещества необходимо хранить в плотно закрытых емкостях, баночках или контейнерах.
Утилизируйте продукты, в которых появились первые паутинки. Тщательно уберите кухню. Вымойте и обработайте шкафчики как снаружи, так и изнутри. А при покупке новых круп обращайте внимание, чтобы на упаковке не было отверстий.
Галина Млынарчик:
У нас есть еще в арсенале и физические методы их обработки – это такие, как охлаждение или нагревание. Нужно знать, что температура, губительная для моли, будет меньше 7 градусов и выше 40, поэтому с этой целью можно использовать морозильные камеры и духовые шкафы.
Сергей Матарас, дезинфектор:
Инсектицидное средство используется 3-го класса опасности. Конечно, желательно, чтобы это делали люди, которые понимают, что они делают, что надо прятать какие-то продукты питания. Платяная моль кушает шубы, кожу, а пищевая моль заводится в продуктах питания. Конечно же, важно тогда определить, что есть что и что делать. Обрабатываются вещи, шкафы и помещения, после чего проводится там химчистка, стирка этих тканей, используется дальше. Это истребительный характер. А если уже говорить профилактически, то хозяйки используют чаще всего лаванду.
Еще один способ борьбы с молью – феромонные ловушки. Насекомые слетаются на запах, характерный определенному виду самок или самцов, и с легкостью оказываются в неожиданной западне.
Александра Кожина, ароматерапевт:
Самые популярные ароматы, особенно для борьбы с домашними насекомыми или молью, это цитрусовые ароматы, травянистые ароматы и сладкие цветочные ароматы. Вот, например, возьмем историю. Нам часто рекомендуют бабушки, мамы взять апельсиновую корку, высушить ее и можно разложить по шкафчикам. Еще из таких самых хороших, наверное, способов будет сделать самостоятельно арома-саше. Можно протереть шкаф чайным деревом, лавандой, можно добавлять такие ароматы, как гвоздика или мята.
Рекомендуют использовать вешалки для одежды, которые изготовлены из кедра. Из-за сильного запаха моль не сможет находиться около вещей. Постарайтесь не покупать продукты с запасом и проверяйте их состояние и срок годности. А также проветривайте шкафы, насекомые не любят свежий воздух.