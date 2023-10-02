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Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов

02 октября 2023 15:18
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с молью: это неприятное насекомое может жить и в продуктах, и в одежде, и в мебели. Как от нее избавиться, разберемся вместе с экспертами.

Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов-1

Галина Млынарчик, энтомолог противоэпидемического отделения отдела эпидемиологии ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Пищевая моль это несколько видов бабочек, личинки которой способны питаться на продуктах растительного происхождения. Взрослая бабочка не питается, вредоносное значение имеют только личинки. Распространяется с помощью зараженных продуктов и активным разлетом бабочек.

Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов-4

Моль неприхотливая в еде и питается почти всем, что можно найти на кухне. Крылатые вредители бодрствуют в ночное время суток, тогда больше шансов их обнаружить.

Галина Млынарчик:
Будут ночью летать, как правило. Днем редко можно увидеть. На продуктах питания появляется паутинка. Они могут предпочитать какие-то отдельные продукты это видно из их названий, потому что есть, например, зерновая моль, есть мучная огневка или амбарная, их много разновидностей. Нужно пересмотреть все продукты питания, кухонные шкафчики. Сыпучие вещества необходимо хранить в плотно закрытых емкостях, баночках или контейнерах.

Утилизируйте продукты, в которых появились первые паутинки. Тщательно уберите кухню. Вымойте и обработайте шкафчики как снаружи, так и изнутри. А при покупке новых круп обращайте внимание, чтобы на упаковке не было отверстий.

Галина Млынарчик:
У нас есть еще в арсенале и физические методы их обработки – это такие, как охлаждение или нагревание. Нужно знать, что температура, губительная для моли, будет меньше 7 градусов и выше 40, поэтому с этой целью можно использовать морозильные камеры и духовые шкафы.

Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов-7

Сергей Матарас, дезинфектор:
Инсектицидное средство используется 3-го класса опасности. Конечно, желательно, чтобы это делали люди, которые понимают, что они делают, что надо прятать какие-то продукты питания. Платяная моль кушает шубы, кожу, а пищевая моль заводится в продуктах питания. Конечно же, важно тогда определить, что есть что и что делать. Обрабатываются вещи, шкафы и помещения, после чего проводится там химчистка, стирка этих тканей, используется дальше. Это истребительный характер. А если уже говорить профилактически, то хозяйки используют чаще всего лаванду.

Еще один способ борьбы с молью – феромонные ловушки. Насекомые слетаются на запах, характерный определенному виду самок или самцов, и с легкостью оказываются в неожиданной западне.

Как избавиться от моли дома? Предлагаем несколько действенных способов-10

Александра Кожина, ароматерапевт:
Самые популярные ароматы, особенно для борьбы с домашними насекомыми или молью, это цитрусовые ароматы, травянистые ароматы и сладкие цветочные ароматы. Вот, например, возьмем историю. Нам часто рекомендуют бабушки, мамы взять апельсиновую корку, высушить ее и можно разложить по шкафчикам. Еще из таких самых хороших, наверное, способов будет сделать самостоятельно арома-саше. Можно протереть шкаф чайным деревом, лавандой, можно добавлять такие ароматы, как гвоздика или мята.

Рекомендуют использовать вешалки для одежды, которые изготовлены из кедра. Из-за сильного запаха моль не сможет находиться около вещей. Постарайтесь не покупать продукты с запасом и проверяйте их состояние и срок годности. А также проветривайте шкафы, насекомые не любят свежий воздух.

# Насекомые # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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