Восточная яичница. Готовим сочную и ароматную шакшуку

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас новое блюдо. Шакшука – это та же самая яичница, только восточная. В ее состав входят томаты в собственном соку, яйца, красная паприка, острый чили, зелень (укроп, петрушка), цукини, болгарский перец и лук. Приготовление блюда нашего мы начнем с нарезки лука. Лук нарезаем средним кубиком. С арабского шакшука переводится как мешанина, то есть нет какого-то конкретного рецепта приготовления этого блюда. Можно добавлять туда любой ингредиент овощной. Три колечка цукини также нарезаем средним кубиком, не чистим от кожи. Если кабачки цукини крупные и старые, там у них будут большие крупные семена. Семена нужно удалить из кабачка.

Следующий у нас болгарский перец. Его будем нарезать также средним кубиком, но покажу, как его чистить. Способ не совсем экономичный, но удобный. У нас в перце не остается белой часть, ее нужно вырезать. Если придерживаться восточных вкусов, в это блюдо идеально подошла бы кинза. Чтобы придать нашей шакшуке пикантности, добавляем немного перца чили, мелким кубиком нарезаем и смешиваем с нашей зеленью. Основой нашего блюда будут томаты в собственном соку. К ним мы добавим два зубчика чеснока, все это измельчаем блендером. Это очень простой и быстрый способ приготовления шакшуки, так как мы используем томаты в собственном соку. В классическом рецепте можно использовать томат свежий, который нужно будет бланшировать и снимать с него кожу. Это займет достаточно много времени, а так как у нас полезные быстрые завтраки, мы используем томаты в собственном соку. Наши томаты сладкие, значит сахар мы добавлять не будем. Если бы были кислые, то мы бы добавили ложечку сахара, чтобы выровнять вкус.

А теперь приступаем к приготовлению нашей шакшуки, нам нужно приготовить овощной соус. Для этого на разогретую сковороду мы наливаем растительное масло и выкладываем наши овощи. Начинаем с лука. Буквально минутку обжариваем лук отдельно от всех остальных овощей. В нашу шакшуку мы будем добавлять такие специи, как красная паприка, соль и обычный перец, но можно добавлять любые специи, можно добавить кумин, можно добавить куркуму, орегано, базилик, любую зелень. А лучок уже начал потихонечку обжариваться, мы добавляем туда перец и цукини. И продолжаем это дело обжаривать минуты 2-3, в процессе жарки овощей мы их перчим. Добавляем соль, красную сладкую паприку, перемешиваем. Наши овощи почти готовы, вбиваем яйца. На порцию идет три яйца. Немного разбиваем белок, поливаем соусом. Вот у нас получается такая красивая картина, еще добавляем сюда для красок зелени и острый чили. Уже очень вкусно пахнет, закрываем крышкой. И оставляем минут на 5.