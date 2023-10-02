На 5% снизилось количество обращений в службу 115 в Минске за 2023-й

Новости Беларуси. Количество заявок в контакт-центр ЖКХ Минска продолжает снижаться. За январь-август этого года на номер 115 обратилось почти на 5 % меньше горожан, чем за аналогичный период 2022 года. Такая тенденция наблюдается уже пятый год подряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане стали реже жаловаться на санитарное состояние домов и территорий. Количество таких обращений уменьшилось на 12 %. Меньше заявок фиксируют и по поводу водо- и электроснабжения, а также по общестроительным работам. При этом отмечают рост обращений по вопросам благоустройства территории и оказанию бытовых услуг.

Диана Свирид, заместитель начальника отдела информационно-сервисного обслуживания управления «Контакт-центр» центра информационных технологий Мингорисполкома:

Самыми распространенными обращениями жителей с начала 2023 года были вопросы водоснабжения, санитарного состояния и электроснабжения. Максимальное количество обращений жителей Минска по вопросам санитарного состояниям подъездов – это более 50 тысяч и далее. Это температура горячей воды, которая не соответствует норме, также это уборка дворовых территорий и отсутствие электроэнергии в квартирах.