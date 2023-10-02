Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей

Новости Беларуси. Графская усадьба за 37 рублей. В Чечерске на аукцион выставили здание с многовековой историей. Памятник архитектуры сочетает в себе черты романтизма и поздней готики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец был летней резиденцией рода Чернышевых-Кругликовых, где принимали немало именитых гостей. В их числе представители императорской семьи, дважды бывал там и Александр Сергеевич Пушкин. В годы Великой Отечественной войны здание переделали в конюшню. Позже в нем размещались детская библиотека и дом пионеров. Сейчас комплекс законсервирован и нуждается в масштабном ремонте. О былом величии напоминают сохранившиеся детали − балконы и летняя терраса, украшенные чугунным литьем.