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Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей

02 октября 2023 14:19
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Новости Беларуси. Графская усадьба за 37 рублей. В Чечерске на аукцион выставили здание с многовековой историей. Памятник архитектуры сочетает в себе черты романтизма и поздней готики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец был летней резиденцией рода Чернышевых-Кругликовых, где принимали немало именитых гостей. В их числе представители императорской семьи, дважды бывал там и Александр Сергеевич Пушкин. В годы Великой Отечественной войны здание переделали в конюшню. Позже в нем размещались детская библиотека и дом пионеров. Сейчас комплекс законсервирован и нуждается в масштабном ремонте. О былом величии напоминают сохранившиеся детали − балконы и летняя терраса, украшенные чугунным литьем.

Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей-1

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
Именно в этой усадьбе начал развитие крепостной театр благодаря графу Захару Чернышеву, его жене, набирались обыкновенные крестьяне, которые обучались этому. Кстати говоря, здесь, на втором этаже, когда-то проходили шикарные балы, и вот разгоряченные пары любили выйти на этот балкон, может быть, о чем-то побеседовать. Такая маленькая романтическая нотка.

Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей-4

Площадь исторической постройки − более 1 000 квадратных метров. Покупатель должен будет провести реставрацию объекта и вдохнуть в него вторую жизнь. Ведь Чечерск включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».

# Достопримечательности # общество # Татьяна Гончарова # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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