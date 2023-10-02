Здесь даже бывал Пушкин. В Чечерске графскую усадьбу продают за 37 рублей
Новости Беларуси. Графская усадьба за 37 рублей. В Чечерске на аукцион выставили здание с многовековой историей. Памятник архитектуры сочетает в себе черты романтизма и поздней готики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дворец был летней резиденцией рода Чернышевых-Кругликовых, где принимали немало именитых гостей. В их числе представители императорской семьи, дважды бывал там и Александр Сергеевич Пушкин. В годы Великой Отечественной войны здание переделали в конюшню. Позже в нем размещались детская библиотека и дом пионеров. Сейчас комплекс законсервирован и нуждается в масштабном ремонте. О былом величии напоминают сохранившиеся детали − балконы и летняя терраса, украшенные чугунным литьем.
Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
Именно в этой усадьбе начал развитие крепостной театр благодаря графу Захару Чернышеву, его жене, набирались обыкновенные крестьяне, которые обучались этому. Кстати говоря, здесь, на втором этаже, когда-то проходили шикарные балы, и вот разгоряченные пары любили выйти на этот балкон, может быть, о чем-то побеседовать. Такая маленькая романтическая нотка.
Площадь исторической постройки − более 1 000 квадратных метров. Покупатель должен будет провести реставрацию объекта и вдохнуть в него вторую жизнь. Ведь Чечерск включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».