Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнёт летать в Минск с 1 октября

Туркменские авиалинии начинают полеты в Беларусь. Первый рейс намечен на 1 октября. Он будет выполнен по маршруту Ашхабад – Минск – Туркменабад на Boeing 737-800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может принять на борт от 162 до 189 пассажиров.
Туркменистан приостановил регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. В начале лета были возобновлены сначала еженедельные рейсы в Казань и Дубай, а затем в Москву и Франкфурт. Теперь в списке появится и Минск.