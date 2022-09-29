Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнёт летать в Минск с 1 октября

Туркменские авиалинии начинают полеты в Беларусь. Первый рейс намечен на 1 октября. Он будет выполнен по маршруту Ашхабад – Минск – Туркменабад на Boeing 737-800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может принять на борт от 162 до 189 пассажиров.