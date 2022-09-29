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Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнёт летать в Минск с 1 октября

29 сентября 2022 13:35
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Туркменские авиалинии начинают полеты в Беларусь. Первый рейс намечен на 1 октября. Он будет выполнен по маршруту Ашхабад – Минск – Туркменабад на Boeing 737-800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он может принять на борт от 162 до 189 пассажиров.

Авиакомпания Turkmenistan Airlines начнёт летать в Минск с 1 октября-1

Туркменистан приостановил регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. В начале лета были возобновлены сначала еженедельные рейсы в Казань и Дубай, а затем в Москву и Франкфурт. Теперь в списке появится и Минск.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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