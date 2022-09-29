Высотная техника, инструменты и оборудование для спасателей. Рассказываем о разработках Института МЧС

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций отметил свое 66-летие. Институт занимается разработками пожарной аварийно-спасательной техники, отечественной одежды пожарного и спасателя, экипировки, обуви и средств индивидуальной защиты.

Ежегодно в Беларуси происходит множество чрезвычайных ситуаций – это аварии, пожары и другие происшествия. И каждый случай может привести к негативным и непоправимым последствиям. Но существует организация, которая работает над тем, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Юрий Иванов, первый заместитель начальника НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, полковник внутренней службы:

История нашего института насчитывает уже 66 лет. В 1956 году была создана в Минске пожарно-испытательная станция. Это было связано с тем, что в послевоенные годы происходило развитие промышленности. Необходимо было восстанавливать разрушенное войной. Основными направлениями разработок является, во-первых, экипировка пожарных и спасателей. На сегодня наши спасатели практически на 100 % обеспечены отечественной защитной экипировкой, которая позволяет выполнять различные боевые задачи в различных условиях. Кроме того, это разработка специальной аварийно-спасательной техники. Институтом разработана линейка пожарных автоцистерн с огнетушащим веществом. Кроме того, мы разрабатываем высотную технику, различный инструмент и оборудование для спасателей.

Для того чтобы защитить жизнь и здоровье спасателей, вся экипировка проходит тщательный контроль. В институте анализируют лучшие мировые разработки, выбирая то, что поможет специалистам уберечься даже в самых экстремальных условиях. Боевая одежда пожарного не превышает 4 килограмма, обладает высокой термической стойкостью и обеспечивает защиту температуры до 300 градусов. Для защиты ног пожарного изготавливается обувь, которую делают из специальной гидрофобной кожи и огнестойкого текстиля. Шлем оборудован фонарем и видеокамерой. Он не превышает полутора килограммов. Перчатки оснащены надежной фиксацией, защитными накладками как внутри, так и снаружи, светоотражающими элементами и дышащим слоем.

Юрий Иванов:

На сегодня наш институт является аккредитованной научной организацией в Академии наук и в Государственном комитете по науке и технологиям. Является головной научно-исследовательской организацией, которая осуществляет разработки в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наши разработки успешно применяются коллегами в Узбекистане, Казахстане, в России, в Азербайджане, о нас знают во многих странах, потому что мы участвуем и в различных международных выставках, где представляем свою продукцию и разработки.

Экипировка защищает спасателя от высоких температур, возможных выбросов пламени, тепловых потоков большой интенсивности, агрессивных сред и неблагоприятных климатических условий. Юрий Иванов:

Последняя разработка, в этом году мы завершили, – это цистерна объемом 8 тонн для ликвидации чрезвычайной ситуации в труднодоступной местности. Это лесные пожары, пожары на торфяниках.