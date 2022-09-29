В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста

Новости Беларуси. Спортплощадка для людей пенсионного возраста появилась в Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На объекте установлено пять уличных антивандальных тренажеров. Есть оборудование для развития координации, восстановления дыхательной системы. Здесь же тренажеры, которые помогают укрепить тазобедренные суставы, предплечья, кисти и мышцы спины. Сюда прийти позаниматься на свежем воздухе могут подопечные центра. Это пожилые люди и инвалиды. Тренировки проходят два раза в неделю под руководством инструктора.

Любовь Третьяк:

Недавно нам сделали большой подарок. Мы теперь уже имеем возможность при желании в любое время в течение недели заниматься в свое удовольствие.

Таисия Аксеник, волонтер Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Задача центра – сохранить долголетие наших пациентов. И, конечно же, физические упражнения на различных видах нестандартного оборудования помогут сохранить и продлить возраст.

Алла Тронца, заместитель директора Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

С целью реализации Национальной стратегии «Активное долголетие – 2030» нашим территориальным центром был разработан социальный проект «Жить здорово». Основная цель этого проекта – сохранение и укрепление здоровья пожилых граждан и инвалидов.