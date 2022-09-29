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В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста

29 сентября 2022 13:53
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Новости Беларуси. Спортплощадка для людей пенсионного возраста появилась в Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста-1

На объекте установлено пять уличных антивандальных тренажеров. Есть оборудование для развития координации, восстановления дыхательной системы. Здесь же тренажеры, которые помогают укрепить тазобедренные суставы, предплечья, кисти и мышцы спины. Сюда прийти позаниматься на свежем воздухе могут подопечные центра. Это пожилые люди и инвалиды. Тренировки проходят два раза в неделю под руководством инструктора.

В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста-4

Любовь Третьяк:
Недавно нам сделали большой подарок. Мы теперь уже имеем возможность при желании в любое время в течение недели заниматься в свое удовольствие.

В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста-7

Таисия Аксеник, волонтер Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:
Задача центра – сохранить долголетие наших пациентов. И, конечно же, физические упражнения на различных видах нестандартного оборудования помогут сохранить и продлить возраст.

В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста-10

Алла Тронца, заместитель директора Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:
С целью реализации Национальной стратегии «Активное долголетие – 2030» нашим территориальным центром был разработан социальный проект «Жить здорово». Основная цель этого проекта – сохранение и укрепление здоровья пожилых граждан и инвалидов.

В Несвиже появилась спортплощадка для людей пожилого возраста-13

Подопечные центра соцобслуживания населения посещают бассейн, занимаются танцами. Всего отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста посещают свыше 120 человек.

# Пенсионеры # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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