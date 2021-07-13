Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу памяти белорусского народа – Национальный исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Музей готовит еще как минимум две масштабные экспозиции. Огромный выставочный проект, связанный с письменными принадлежностями известных белорусов, и курсы каллиграфии запустят ко Дню знаний. А к празднику письменности, который в 2021 году пройдет в Копыле, музейные экспонаты отправятся в путешествие по всей Беларуси.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Связано с событиями 1939 года. Сделать большой стационарный проект у себя в музее и подготовить необходимую основу передвижных выставочных проектов, которые бы могли открыться в каждом областном музее, каждом областном центре. Чтобы события, связанные с той порой, были абсолютно понятны и известны каждому гражданину Республики Беларусь.