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Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии

13 июля 2021 17:28
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил сокровищницу памяти белорусского народа – Национальный исторический музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии-1

Музей готовит еще как минимум две масштабные экспозиции. Огромный выставочный проект, связанный с письменными принадлежностями известных белорусов, и курсы каллиграфии запустят ко Дню знаний. А к празднику письменности, который в 2021 году пройдет в Копыле, музейные экспонаты отправятся в путешествие по всей Беларуси.

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии-4

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Связано с событиями 1939 года. Сделать большой стационарный проект у себя в музее и подготовить необходимую основу передвижных выставочных проектов, которые бы могли открыться в каждом областном музее, каждом областном центре. Чтобы события, связанные с той порой, были абсолютно понятны и известны каждому гражданину Республики Беларусь.

Как исправить плохой почерк? Национальный исторический музей запустит курсы по каллиграфии-7

Парламентарий поддержал подобную идею и пообещал организаторам поддержку в их культурной инициативе. В ходе рабочей встречи обсудили и другие вопросы музея.

# Музеи Минска # общество # Александр Храмой # Виктор Лискович # Фотофакт

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