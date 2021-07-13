Андрей Лазуткин: нашим литовским и польским братьям придётся тяжело. Замаячила контрабанда героина в промышленных масштабах

Новости Беларуси. Литовцы не понимают, что однажды американцы бросят и их – точно так же, как бросили своих союзников в Афганистане. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ Тему продолжит Андрей Лазуткин в своей рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Если вы видели в кино героин, то наверняка думаете, что это такой снежно-белый порошок. Но ничего подобного – афганский героин имеет грязно-желтый, даже коричневый оттенок. И совсем скоро жители Литвы смогут увидеть большое количество героина не только в кино. Андрей Лазуткин:

Возможно, вы не знаете, но в Афганистане воевали не только и не столько американские войска или натовцы, а так называемые частные военные компании. Это очень удобно – по потерям они нигде не проходят и формально американцы за их действия не отвечают. Ну, например, за убийства мирного населения или наркотрафик. Разумеется, афганцы за такие методы ведения войны крайне «благодарны» всему западному миру. Андрей Лазуткин:

Такая версия поведения талибов хороша для кино или для пропаганды радикального ислама. Но если вы думаете, что в Афганистане сражаются какие-то бойцы за веру – как бы не так. Все вращается вокруг контроля – либо наркопроизводства, либо ключевых транспортных коммуникаций. До недавнего времени как раз американские частные военные компании и занимались крышеванием наркобизнеса в Афганистане. Под их контролем было создано чудовищное производство мака, которого не было никогда за всю историю.

Андрей Лазуткин:

И вот американцы уходят, оставляя не только военное добро, но и наработанные каналы производства и сбыта наркотиков, а к власти приходит «Талибан». С чего они будут жить? А с того же самого – брать дань с производителей и перевозчиков героина. Ничего другого в Афганистане просто нет. Зачем это сделали американцы? Видимо, по примеру ИГИЛ они пытаются создать управляемое государство, которое должно иметь некую экономическую базу. И если ИГИЛ занимался нефтью и грабежами, получая оружие от американцев, то «Талибан» уже получил и оружие, и контроль над производством наркотиков. А это гораздо выгоднее, чем нефть. Андрей Лазуткин:

Через Россию и Беларусь героин идет по «северному маршруту». Сверху на карте он обозначен белым цветом.

Для этого направления на севере Афганистана действуют несколько тысяч нарколабораторий, которые производят из сырья готовый продукт. И смотрите сами, как замечательно растет его стоимость. Килограмм героина в Афганистане стоит 100 долларов. Этот же килограмм, но привезенный в Таджикистан, будет стоить 300. Дальше, в России, уже 1 000. А в Европе – 10 тысяч долларов и выше. Андрей Лазуткин:

И здесь я обращаюсь к нашим литовским друзьям. Как видите, пересекая белорусско-литовскую границу, афганский героин дорожает сразу в 10 раз. Как вы думаете, насколько это выгодный бизнес и как быстро им займутся заинтересованные лица, учитывая полный вывод американских войск?

Андрей Лазуткин:

А кроме перевалки наркотиков наших литовских партнеров ожидает рост организованной преступности. Как только в Прибалтике появятся крупные мигрантские диаспоры, они тут же будут вовлечены в распространение наркотиков. Ну, потому что молодые, здоровые мужики приехали в Европу не отдыхать, а работать. Большие надежды подает и братская Украина. Там ситуация с границей еще интереснее. Возможно, вы слышали о перестрелке в Западной Украине в городе Мукачево в 2015 году.

Андрей Лазуткин:

На видео «Правый сектор» стреляет в сотрудников украинского МВД. Что же там произошло? Дело в том, что «Правый сектор» контролировал несколько километров украинско-венгерской границы. И за контроль над контрабандой у них случился конфликт с местным МВД, который завершился бандитской стрелой. Сколько еще дыр в украинской границе, знают только их американские хозяева. И вполне логично, что контрабанду контролируют не просто какие-то бандиты, а бойцы добровольческих батальонов. Зачем сидеть в АТО, если можно зарабатывать деньги? Андрей Лазуткин:

И это общая черта всех режимов, которые действуют под американцами. США вооружают какую-то одну группировку и дают им на откуп часть преступных доходов. Формально американцы эти территории не контролируют, а значит, с них никакого спроса. Это было и в ИГИЛе, и в Сирии, и в Афганистане, и в Ливии, и в Ираке. Андрей Лазуткин:

Я здесь не злорадствую. Конечно, нашим литовским и польским братьям придется тяжело. Но они не смогли справиться даже с контрабандой сигарет, а тут замаячила контрабанда героина в промышленных масштабах, за которой стоит самая влиятельная в мире наркомафия – афганская.