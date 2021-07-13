Новости Беларуси. 13 июля в Сети появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера. Попытка повлиять на события в августе в Беларуси стала еще более очевидной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снова пошагово и попунктно.

Прошедшей ночью в более 70 городах Беларуси прошли демонстрации, во многих местах были столкновения с милицией. Сегодня запланирована генеральная забастовка. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому хотел бы предложить:

1. Встреча премьера Моравецкого с А. Борис и беседа о ситуации поляков в Беларуси в эти дни.

2. Сегодня Тихановская сбежала в Литву. Важно, чтобы кто-то из нас с ней встретился и поговорил с ней о ее дальнейших планах. Чтобы запустить информацию (без подробностей, без фамилий), что с ней встречался и непосредственно общался представитель правительства.

3. В медиапространстве нужно ясно отвечать – у Польши имеются большинство программ, поддерживающих гражданское общество Беларуси – «Белсат» и радио Racja, финансирование крупнейшего оппозиционного портала Беларуси «Хартия’97».

4. В субботу во время визита Помпео, после встречи с премьером Моравецким нужно объявить, что эта совместная программа будет расширена и мы усилим поддержку гражданской общественности Беларуси.

5. Одновременно следует сохранять во всем этом сбалансированный тон.

Татьяна Савчик, СТВ:

Заметим, что в истории западных стран политики подавали в отставку и за меньшие провинности. Интересно, как сейчас поведет себя Матеуш Моравецкий?