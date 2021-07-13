Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В этом году мы будем отмечать 17 сентября – День народного единства. Конечно же, это не просто очередной праздник, это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии и помогали друг другу, начиная от близких родственников, соседей и заканчивая тем, чтобы была единым целым наша страна.

Посещая Национальный исторический музей, всегда окунаешься в прошлое, окунаешься в историю свою. Без истории нет будущего, как говорит и всегда подчеркивает наш Президент. И когда находишься здесь, убеждаешься в правоте его слов.