Как исполняются договорённости Беларуси и Мурманской области? Результат уже есть

От 5 до 7 миллионов тонн белорусских грузов в год отправится из нового терминала на западном берегу Кольского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За реализацию договоренностей, достигнутых во Дворце Независимости, взялись в Заполярье. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по возвращению на родину провел совещание с правительством региона и начал с подведения итогов поездки в Минск. Помимо стратегического проекта по строительству портового терминала, этот российский регион нацелен на увеличение товарооборота с Беларусью. До конца 2022 года на улицы Мурманска выйдут пять новых троллейбусов, произведенных в Минске.