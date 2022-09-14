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Как исполняются договорённости Беларуси и Мурманской области? Результат уже есть

14 сентября 2022 08:06
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От 5 до 7 миллионов тонн белорусских грузов в год отправится из нового терминала на западном берегу Кольского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как исполняются договорённости Беларуси и Мурманской области? Результат уже есть-1

За реализацию договоренностей, достигнутых во Дворце Независимости, взялись в Заполярье. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по возвращению на родину провел совещание с правительством региона и начал с подведения итогов поездки в Минск. Помимо стратегического проекта по строительству портового терминала, этот российский регион нацелен на увеличение товарооборота с Беларусью. До конца 2022 года на улицы Мурманска выйдут пять новых троллейбусов, произведенных в Минске.  

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Чибис # Фотофакт

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