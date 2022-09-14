Давно не были в Дубае? Скоро туда можно будет полететь из Беларуси через Flydubai

После нескольких месяцев отсутствия перевозок полетная программа Flydubai на воздушной трассе Дубай – Минск – Дубай возобновляется с 21 октября. Предполагается, что рейсы станут ежедневными. Вылетать из Арабских Эмиратов самолет будет после полудня и приземляться в нашей столице к полуночи. В обратном направлении борт отправится ночью с прилетом в Дубай около семи утра. Билеты уже в продаже.