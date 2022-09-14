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Давно не были в Дубае? Скоро туда можно будет полететь из Беларуси через Flydubai

14 сентября 2022 07:14
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Новости Беларуси. Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов вновь открывает маршруты в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Давно не были в Дубае? Скоро туда можно будет полететь из Беларуси через Flydubai-1

После нескольких месяцев отсутствия перевозок полетная программа Flydubai на воздушной трассе Дубай – Минск – Дубай возобновляется с 21 октября. Предполагается, что рейсы станут ежедневными. Вылетать из Арабских Эмиратов самолет будет после полудня и приземляться в нашей столице к полуночи. В обратном направлении борт отправится ночью с прилетом в Дубай около семи утра. Билеты уже в продаже.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Фотофакт

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