Яблоневый сад, мёртвый класс и кораблик надежды. Мемориал в Красном Береге отметил 15-летний юбилей

Новости Беларуси. 15 лет назад в агрогородке Красный Берег появился первый в мире мемориал памяти детям-жертвам Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин постарался рассказать об украденном детстве. С тех пор это место, наполненное скорбью и символизмом, стало обязательной точкой при посещении Жлобинского района. Накануне Дня народного единства там побывали и участники патриотического автопробега. Подробности в материале нашего корреспондента Анны Корольчук.

От площади Освободителей к памятнику детям-жертвам войны. Колонна из полусотни машин отправилась в патриотический автопробег накануне Дня народного единства. Предстоящий государственный праздник важный, но не единственный повод следования по такому маршруту. В 2022 году памятному комплексу в агрогородке Красный Берег исполнилось 15 лет.

Анна Корольчук, корреспондент:

Мемориальный комплекс находится посреди яблоневого сада. Так задумывал архитектор Леонид Левин – деревья стали частью композиции. Сейчас плоды алеют на ветвях, как капли пролитой детской крови. Весной же этот красный сад полностью станет белым. Все покроет яблоневый цвет – символ возрождения, надежды и чистоты.

В Год исторической памяти Красный Берег стал обязательной точкой экскурсионного маршрута школьников. Приезжая сюда, дети могут гулять и угощаться яблоками, наслаждаясь счастливым детством, которого были лишены их предки. О своих голодных и полных лишений годах вспоминает Николай Науменко. Когда началась война, ему было четыре года, отец отправился на фронт и погиб. Чтобы выжить в период оккупации, семье пришлось скрываться среди болот.

Николай Науменко, представитель Белорусского союза офицеров:

Наше местечко Василевичи было со всех сторон окружено болотами. Наши оставшиеся родители выкопали землянки там, в этом городище, среди болот. И мы там сидели, чтобы никто ни-ни-ни. Что мне запомнилось, мой брат младший, он на три года младше меня, и он такой крикун был, но в это время ни одного звука не произнес.

В таких условиях они провели полтора года, но сумели спастись. В отличие от тех, чьи имена записаны на кораблике надежды в центре мемориала. Витражи в виде детских рисунков, пустые парты мертвого класса и тонкая скульптура испуганной девочки – эти жуткие образы еще долго не выходят из памяти тех, кто побывал в Красном Береге. «Детскую Хатынь» ежегодно посещают около 40 тысяч человек. Последнее время большая часть из них – белорусы, однако до пандемии здесь бывали гости из десятков стран: США, Великобритании, Израиля, Германии и других. Зампредседателя Жлобинского райисполкома: за 15 лет в «Детской Хатыни» ни разу не была делегация из Польши. Читайте здесь.