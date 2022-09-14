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БелЖД станет чаще пускать поезда в Брест, Гомель и Калинковичи

14 сентября 2022 07:17
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога сделает более удобными поездки из Минска в Брест, Гомель и Калинковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БелЖД станет чаще пускать поезда в Брест, Гомель и Калинковичи-1

Планируется пускать транспорт чаще и обновить подвижной состав уже с 19 сентября. На маршруты запустят новейшие пятивагонные электропоезда. Также будет увеличено количество посадочных мест на региональных линиях бизнес-класса Минск – Калинковичи – Минск. Все это увеличит пассажиропоток между станциями, а также позволит сделать более удобный график для путешественников.  

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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