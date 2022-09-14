БелЖД станет чаще пускать поезда в Брест, Гомель и Калинковичи

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога сделает более удобными поездки из Минска в Брест, Гомель и Калинковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется пускать транспорт чаще и обновить подвижной состав уже с 19 сентября. На маршруты запустят новейшие пятивагонные электропоезда. Также будет увеличено количество посадочных мест на региональных линиях бизнес-класса Минск – Калинковичи – Минск. Все это увеличит пассажиропоток между станциями, а также позволит сделать более удобный график для путешественников.