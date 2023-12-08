Как Интерпол связан с Беларусью? Вот как глобальная база данных помогает нашим правоохранителям в работе

Беларусь в международные ряды Интерпола вступила лишь в сентябре 1993-го.

Петр Скаржевский, начальник НЦБ Интерпола в Беларуси (1994-1997):

Чувствовалось, что Беларусь тоже должна быть в Интерполе. Если раньше спокойно можно было поехать и проводить следственные действия в Украине, Литве, России, то после развала СССР милиция не могла свободно туда поехать и проводить какие-то следственные действия. Нужно было все это согласовывать. Открытие национального отделения и задача создать команду буквально с нуля. Началась тщательная кадровая отработка. Опыт оперативной работы и особое качество – знание нескольких иностранных языков. Международных сыщиков искали в рядах действующих правоохранителей со всей страны.

В 1995-м ряды новоиспеченного подразделения пополнил матерый офицер, аккурат из заграничной стажировки в полиции Нью-Йорка. Такой бекграунд и лингвонавыки стали азбукой белорусского бюро.

Кирилл Михасенко, старший оперуполномоченный по особо важным делам НЦБ Интерпола в Беларуси:

Это был период роста и становления, простым он быть не может. С одной стороны, нужно было найти сотрудников, которые могли бы составить костяк этой организации; с другой стороны – наработать нормативно-правовую базу, до этого не было ничего подобного у нас в стране. Петр Скаржевский:

Для того чтобы начать работать, нужно было еще получить каналы доступа к Генеральному секретариату Интерпола. С помощью Генерального секретариата, их технических служб, мы получили эти каналы, оптоволокно было проложено. Через «Белтелеком» выделен канал связи закрытый или, как сказать, защищенный на очень высоком уровне, который, насколько я знаю, никто до сих не взломал.