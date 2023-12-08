Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда
С рождения наши дети уже готовятся к речи. Плач и крик – это не просто звуки, а первые голосовые реакции, сигналы, с помощью которых малыш пытается с нами общаться. К сожалению, с каждым годом количество детей с речевыми нарушениями неуклонно растет.
Светлана Соломевич, логопед медицинского центра «Нордин»:
Если мы говорим о возникновении речевых нарушений у детей, то среди неблагоприятных факторов, которые способствуют возникновению речевой патологии, я бы выделила внутренние и внешние. В период беременности, в родах, в первые два года жизни ребенка.
Наиболее грубые дефекты речи могут появиться еще во время беременности в период от 4 недель до 4 месяцев. Причиной могут стать вирусные инфекции матери, токсикоз, эндокринные заболевания, а так же несовместимость крови по резус-факторам.
Светлана Соломевич:
Нарушения внутриутробного развития плода могут возникать в связи с приемом лекарств. Ведущее место в родовой патологии занимают внутричерепные травмы и асфиксия, что влечет поражение речевых центров в коре головного мозга. Патология и осложнение в родах – это затяжные и стремительные роды, преждевременное отхождение околоплодных вод и нахождение плода длительное время в безводном периоде. Неправильно предлежание плода и обвитие пуповиной.
Наиболее частые речевые нарушение можно обнаружить и в первые годы жизни ребенка. Этому способствуют вирусные заболевания, кишечные расстройства, травмы, сотрясения и, конечно, наследственная предрасположенность.
Светлана Соломевич:
Не стоит оставлять без внимания и социально-психологические причины. Неправильное речевое окружение, дефицит речевого общения, невнимание к речи ребенка. Так как основные причины речевой патологии лежат в дородовом, родовом и послеродовом периоде развития ребенка, поэтому логопед на своих приемах так внимательно расспрашивает маму, как проходила беременность, роды.
Большое значение имеет ранняя диагностика нарушения речевого развития. Поэтому проводить логопедический осмотр важно уже в первые месяцы жизни ребенка.
Светлана Соломевич:
На что родителям обратить внимание в первый год жизни ребенка? На голосовую активность, появление к году первых облегченных слов, на звучание голоса, на мимику ребенка, проявление эмоций на лице. Любые логопедические нарушения хорошо корректируются. Это зависит от включенности родителей, от профессионализма педагогов, от желания ребенка.
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