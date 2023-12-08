Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда

С рождения наши дети уже готовятся к речи. Плач и крик – это не просто звуки, а первые голосовые реакции, сигналы, с помощью которых малыш пытается с нами общаться. К сожалению, с каждым годом количество детей с речевыми нарушениями неуклонно растет.

Светлана Соломевич, логопед медицинского центра «Нордин»:

Если мы говорим о возникновении речевых нарушений у детей, то среди неблагоприятных факторов, которые способствуют возникновению речевой патологии, я бы выделила внутренние и внешние. В период беременности, в родах, в первые два года жизни ребенка.

Наиболее грубые дефекты речи могут появиться еще во время беременности в период от 4 недель до 4 месяцев. Причиной могут стать вирусные инфекции матери, токсикоз, эндокринные заболевания, а так же несовместимость крови по резус-факторам.

Светлана Соломевич:

Нарушения внутриутробного развития плода могут возникать в связи с приемом лекарств. Ведущее место в родовой патологии занимают внутричерепные травмы и асфиксия, что влечет поражение речевых центров в коре головного мозга. Патология и осложнение в родах – это затяжные и стремительные роды, преждевременное отхождение околоплодных вод и нахождение плода длительное время в безводном периоде. Неправильно предлежание плода и обвитие пуповиной.