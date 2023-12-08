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Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда

08 декабря 2023 12:00
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С рождения наши дети уже готовятся к речи. Плач и крик – это не просто звуки, а первые голосовые реакции, сигналы, с помощью которых малыш пытается с нами общаться. К сожалению, с каждым годом количество детей с речевыми нарушениями неуклонно растет.

Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда -1

Светлана Соломевич, логопед медицинского центра «Нордин»:
Если мы говорим о возникновении речевых нарушений у детей, то среди неблагоприятных факторов, которые способствуют возникновению речевой патологии, я бы выделила внутренние и внешние. В период беременности, в родах, в первые два года жизни ребенка.

Наиболее грубые дефекты речи могут появиться еще во время беременности в период от 4 недель до 4 месяцев. Причиной могут стать вирусные инфекции матери, токсикоз, эндокринные заболевания, а так же несовместимость крови по резус-факторам.

Светлана Соломевич:
Нарушения внутриутробного развития плода могут возникать в связи с приемом лекарств. Ведущее место в родовой патологии занимают внутричерепные травмы и асфиксия, что влечет поражение речевых центров в коре головного мозга. Патология и осложнение в родах – это затяжные и стремительные роды, преждевременное отхождение околоплодных вод и нахождение плода длительное время в безводном периоде. Неправильно предлежание плода и обвитие пуповиной.

Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда -4

Наиболее частые речевые нарушение можно обнаружить и в первые годы жизни ребенка. Этому способствуют вирусные заболевания, кишечные расстройства, травмы, сотрясения и, конечно, наследственная предрасположенность.

Светлана Соломевич:
Не стоит оставлять без внимания и социально-психологические причины. Неправильное речевое окружение, дефицит речевого общения, невнимание к речи ребенка. Так как основные причины речевой патологии лежат в дородовом, родовом и послеродовом периоде развития ребенка, поэтому логопед на своих приемах так внимательно расспрашивает маму, как проходила беременность, роды.

Почему возникают дефекты речи у детей? Узнали у логопеда -7

Большое значение имеет ранняя диагностика нарушения речевого развития. Поэтому проводить логопедический осмотр важно уже в первые месяцы жизни ребенка.

Светлана Соломевич:
На что родителям обратить внимание в первый год жизни ребенка? На голосовую активность, появление к году первых облегченных слов, на звучание голоса, на мимику ребенка, проявление эмоций на лице. Любые логопедические нарушения хорошо корректируются. Это зависит от включенности родителей, от профессионализма педагогов, от желания ребенка.

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