Илья Сильчуков: В детстве казалось, что костюм зайчика – это и есть предел мечтаний

Воспоминания о новогодних утренниках. Они есть у каждого взрослого. Смешные костюмы, выцветшие цвета старых фотографий и искренняя вера в то, что Дед Мороз действительно приходит к каждому в новогоднюю ночь. Это то, что прячется за нашими серьезными взрослыми фасадами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Илья Сильчуков, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Как-то так сложилось, что мне казалось, что костюм зайчика – это и есть предел мечтаний. Шортики, сандальки и белые ушки. Девочки у нас были снежинками, мальчики – зайчиками. А еще, вдобавок ко всему, пел в хоре мальчиков в лицее, и нас всех с детства называли хор мальчиков-зайчиков. Поэтому особо других фантазий не было.

Я родился в такой серьезной христианской семье, и, в отличие от многих белорусов, минчан, у нас Новый год всегда начинался не с бокала шампанского, а мы вместе с родителями и братьями благодарили Бога в молитве за прошедший год у праздничного стола и просили Божью милость на следующий год. А потом уже веселье, воздушные шарики, горки и до утра катались.