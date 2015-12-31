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Илья Сильчуков: В детстве казалось, что костюм зайчика – это и есть предел мечтаний

31 декабря 2015 13:41
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Воспоминания о новогодних утренниках. Они есть у каждого взрослого. Смешные костюмы, выцветшие цвета старых фотографий и искренняя вера в то, что Дед Мороз действительно приходит к каждому в новогоднюю ночь. Это то, что прячется за нашими серьезными взрослыми фасадами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Илья Сильчуков, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Как-то так сложилось, что мне казалось, что костюм зайчика – это и есть предел мечтаний. Шортики, сандальки и белые ушки. Девочки у нас были снежинками, мальчики – зайчиками. А еще, вдобавок ко всему, пел в хоре мальчиков в лицее, и нас всех с детства называли хор мальчиков-зайчиков. Поэтому особо других фантазий не было.
Я родился в такой серьезной христианской семье, и, в отличие от многих белорусов, минчан, у нас Новый год всегда начинался не с бокала шампанского, а мы вместе с родителями и братьями благодарили Бога в молитве за прошедший год у праздничного стола и просили Божью милость на следующий год. А потом уже веселье, воздушные шарики, горки и до утра катались.

# общество # Новый год # Илья Сильчуков

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