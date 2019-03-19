Прямой эфир

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм

19 марта 2019 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не только хрустом французской булки. В Минске в своем мастерстве по выпечке самых вкусных и изысканных пирожных и хлеба состязались лучшие белорусские кондитеры и пекари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карамельный глянец, сахарные узоры, мастика фантазийных оттенков и съедобный шелк. Все это только часть того, что можно было попробовать на конкурсе. Было еще одно важное условие: кулинарное творение должно быть на тему II Европейских игр».

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-1

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-3

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-5

Об изысканных кулинарных баталиях – материал корреспондента Кристины Федорович.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-8

Кристина Федорович, СТВ:
Сотни часов кропотливого труда – как итог 11 сладких экспонатов. Главное условие – кулинарные изыски должны быть посвящены предстоящим II Европейским играм. Разумеется, Лисенок Лесик представлен во всей красе. Так, на этой кулинарной экспозиции главный символ словно живой: ростом 60 см и весом практически 20 килограммов.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-11

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-13

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-15

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-17

Упорства им явно не занимать. Анастасия – кондитер с 10-летним стажем. В таких кулинарных баталиях не новичок. Из свежих трофеев – серебро прямиком из Варшавы. Сегодня покоряет жюри с 12-килограммовой сладкой композицией. Стадион «Динамо», глобус – как единение всех стран-участниц, дерево с 23 дисциплинами – всё это пряничное тесто. Кстати, оно расписано кисточкой. На все про все ушло 6 дней по 12 часов.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-20

Анастасия Гавриленко, кондитер:
В композиции использованы 3D-приемы – пряничная девушка и глобус. 2D – у нас Лисенок и композиция на заднем фоне в виде элементов спорта. Также использовался пайпинг – выдувание фигурок, а также кубок из шоколада.

А вот для Людмилы кондитерское дело – панацея. Всё продумано до мельчайших деталей. Обратите внимание на баскетболистку: ее прототип – хорватская спортсменка Антония Сандрич.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-23

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-25

Людмила Пашковская, кондитер:
Очень много видов спорта, надо было вместить как можно больше. Я выбрала красоту и динамику.

Мне очень понравилось, как я сделала велосипедиста. Это двойная фигурка. Нужно было рассчитать параметры велосипедиста, велосипеда, собрать каркас, и чтобы всё это совпало по динамике, по позе.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-28

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-30

Окрас творения самого молодого кондитера Кристины под стать девизу игр – «Яркий год, яркий ты». Свой кулинарный шедевр назвала спортивной фортуной.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-33

Кристина Малышева, кондитер:
Я пробовала различные варианты текстуры шерсти, пока не подобрала нужную, которая смотрится наиболее реалистично. Хвост я переделывала несколько раз, потому что он получался недостаточно пушистым. Мне кажется, я подобрала идеальный вариант.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-36

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-38

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-40

Интересно, что интригу, от какого хлебозавода тот или иной участник, скрывали до самого финиша. Кстати, о победах. Среди кондитеров – лучшая Светлана Алешкевич с Лесиком, из пекарей – Анастасия Гавриленко. И тут как никогда кстати девиз II Европейских игр – «Время ярких побед». Сегодня – для кондитеров и пекарей, а уже спустя 94 дня – для спортсменов.

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-43

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-45

Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм-47

# Европейские игры # общество # Кристина Малышева # Людмила Пашковская # Анастасия Гавриленко # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подарок к 50-летию: в Первомайском районе высадят аллею
19 марта 2019 20:12

Подарок к 50-летию: в Первомайском районе высадят аллею

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства
19 марта 2019 18:10

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем
19 марта 2019 18:01

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем