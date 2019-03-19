Пряничные фигурки и сладкий Лесик. Белорусские кондитеры представили изделия ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Не только хрустом французской булки. В Минске в своем мастерстве по выпечке самых вкусных и изысканных пирожных и хлеба состязались лучшие белорусские кондитеры и пекари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карамельный глянец, сахарные узоры, мастика фантазийных оттенков и съедобный шелк. Все это только часть того, что можно было попробовать на конкурсе. Было еще одно важное условие: кулинарное творение должно быть на тему II Европейских игр».
Об изысканных кулинарных баталиях – материал корреспондента Кристины Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Сотни часов кропотливого труда – как итог 11 сладких экспонатов. Главное условие – кулинарные изыски должны быть посвящены предстоящим II Европейским играм. Разумеется, Лисенок Лесик представлен во всей красе. Так, на этой кулинарной экспозиции главный символ словно живой: ростом 60 см и весом практически 20 килограммов.
Упорства им явно не занимать. Анастасия – кондитер с 10-летним стажем. В таких кулинарных баталиях не новичок. Из свежих трофеев – серебро прямиком из Варшавы. Сегодня покоряет жюри с 12-килограммовой сладкой композицией. Стадион «Динамо», глобус – как единение всех стран-участниц, дерево с 23 дисциплинами – всё это пряничное тесто. Кстати, оно расписано кисточкой. На все про все ушло 6 дней по 12 часов.
Анастасия Гавриленко, кондитер:
В композиции использованы 3D-приемы – пряничная девушка и глобус. 2D – у нас Лисенок и композиция на заднем фоне в виде элементов спорта. Также использовался пайпинг – выдувание фигурок, а также кубок из шоколада.
А вот для Людмилы кондитерское дело – панацея. Всё продумано до мельчайших деталей. Обратите внимание на баскетболистку: ее прототип – хорватская спортсменка Антония Сандрич.
Людмила Пашковская, кондитер:
Очень много видов спорта, надо было вместить как можно больше. Я выбрала красоту и динамику.
Мне очень понравилось, как я сделала велосипедиста. Это двойная фигурка. Нужно было рассчитать параметры велосипедиста, велосипеда, собрать каркас, и чтобы всё это совпало по динамике, по позе.
Окрас творения самого молодого кондитера Кристины под стать девизу игр – «Яркий год, яркий ты». Свой кулинарный шедевр назвала спортивной фортуной.
Кристина Малышева, кондитер:
Я пробовала различные варианты текстуры шерсти, пока не подобрала нужную, которая смотрится наиболее реалистично. Хвост я переделывала несколько раз, потому что он получался недостаточно пушистым. Мне кажется, я подобрала идеальный вариант.
Интересно, что интригу, от какого хлебозавода тот или иной участник, скрывали до самого финиша. Кстати, о победах. Среди кондитеров – лучшая Светлана Алешкевич с Лесиком, из пекарей – Анастасия Гавриленко. И тут как никогда кстати девиз II Европейских игр – «Время ярких побед». Сегодня – для кондитеров и пекарей, а уже спустя 94 дня – для спортсменов.