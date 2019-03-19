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Подарок к 50-летию: в Первомайском районе высадят аллею

19 марта 2019 20:12
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Новости Беларуси. Зеленый подарок на долгие годы. В Первомайском районе в честь 50-летия высадят аллею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подарок к 50-летию: в Первомайском районе высадят аллею-1

50 деревьев появятся 20 апреля в сквере Слепянской водной системы. Среди всех пород выбор пал именно на дуб как на символ силы и долголетия. В закладке аллеи примут участие молодежь, трудовые коллективы, почетные жители района. В целом свое 50-летие район отметит масштабно.

Подробнее – в видеоинформации.

# Озеленение # общество # Фотофакт

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