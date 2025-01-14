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Директор мясокомбината: когда из уст Президента мы слышим слова «Будем с хлебом», значит будем с миром

14 января 2025 16:03
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«17 МГНОВЕНИЙ СТРАНЫ» на СТВ! Чем богаты белорусы? Как страна выбралась из голода 90-х? Почему белорусский сахар белее и слаще? Смотрите в 14-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Директор мясокомбината: когда из уст Президента мы слышим слова «Будем с хлебом», значит будем с миром-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня к этому великому, доброму крестьянскому празднику «Дожинки» отношение особое. Это наш праздник, добрый и самый настоящий. Повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом.

Директор мясокомбината: когда из уст Президента мы слышим слова «Будем с хлебом», значит будем с миром-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это уже своего рода стало национальной традицией, элемент национальной культуры, который вошел в жизнь людей. Это подведение итогов года, это оценка работы всех людей, которые трудились на поле. Регионы приводились в идеальное состояние, чтобы людям оставались дороги, дома культуры и другие учреждения. Это своего рода такой стимул, чтобы территория развивалась.

Директор мясокомбината: когда из уст Президента мы слышим слова «Будем с хлебом», значит будем с миром-6

Сергей Позняк, генеральный директор Слуцкого мясокомбината:
Это интересный и правильный праздник, потому что подводятся итоги не только хлеборобов, тружеников села, здесь подводится общий результат всей нашей работы, производств, предприятий. Когда из уст Президента мы слышим слова «Будем с хлебом», это разностороннее понятие, это будем с миром. Условия для развития, для будущего, для наших детей, для наших внуков, для нашей процветающей Беларуси.

# Дожинки # Игорь Позняк # Михаил Русый # Сергей Позняк

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