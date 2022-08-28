Как гречиха становится гречкой и в чём особенность белорусской крупы?

Новости Беларуси. На неделе в стране приступили к уборке крупяных культур: просо, гречиха. И вот гречка в последнее время вызывает повышенный интерес, выступает этаким мерилом социальной напряженности. Цена, присутствие на прилавках, качество не на шутку волнуют потребителей. Чтобы проблем с гречкой не возникало, за последние два года площади под эту культуру увеличивали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня, по сути, импорт гречки нужен скорее для ассортимента, чем для заполнения рынка. Кристина Протосовицкая оценила нынешний урожай.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Гречка – это один из таких продуктов, который очень психологически действует на людей. Как и сахар, так и гречка. Нет в магазине, выросла цена – начинается паника. Что делают хозяйства, чтобы белорусы спали спокойно? Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Мы, как и многие сельхозпредприятия, имеем госзаказ на данную культуру – гречиху. Под госзаказ определяются посевная площадь, закупаются семена. И мы выращиваем, чтобы полный объем, который нам доведен, был выполнен. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны в той доле, которая нам доведена. Цена самая высокая из всех зерновых культур, и, в принципе, в этом году она значительно выросла. Я считаю, на гречиху цена достойная.

Гречка – своего рода социальный триггер. Цена на культуру формирует настроение покупателей. У соседей стоимость килограмма поползла вверх. Если в Польше гречка обойдется в 12 злотых, что примерно 6 рублей, то в Украине цена на крупу достигает 7 рублей. В России, откуда мы раньше активно экспортировали крупу, подорожание на 20 %. К слову, в 2020 году рост цены у соседки превысил 70 % на фоне ковидного ажиотажа. Тогда в Беларуси посевные площади под гречиху увеличили в два раза. Решение было принято главой государства во время перебоев поставок крупы из России. Теперь не ждем экспорта, а сами выращиваем и заполняем рынок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо возделывать гречку. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почв хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать на почвах, которые непригодны. Технологически все соблюсти, и получим те же объемы (подробности здесь).

Ждать от гречихи высокой урожайности не приходится. Но аграрии нашли подход – отдельные участки с пригодной почвой, семена белорусские. Зерно на выходе с хорошей рентабельностью. Хозяйства не проигрывают. Гречиху обмолачивают во всех регионах, кроме Витебского. В 2022 году площади в стране увеличили до 35 тысяч гектаров.

Кристина Протосовицкая:

Средняя площадь полей гречихи в хозяйствах по стране не превышает 50 гектаров, что очень удобно. И не откусывает большой кусок от общего каравая. На уборку при этом уходит не больше одного дня, как, например, в «АгроНиве». Над зерном аграрии продолжат колдовать. Новый урожай с ювелирным усердием откалибруют. От этого зависит класс. Чем он выше, тем больше выручка.